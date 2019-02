Actualizada 12/02/2019 a las 12:13

El embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha destacado que Reino Unido es el cuarto mercado de exportaciones en Navarra y el segundo inversor en la Comunidad foral y ha esperado que en los próximos años "esta relación siga creciendo y fortaleciéndose".



Según ha indicado, "compramos tantos productos de Navarra porque son productos de calidad, sean alimentarios, coches u otros". Y ha destacado que "somos segundo inversor aquí porque esta tierra tiene tantas ventajas y fortalezas en sectores como I+D o centros de innovación y tecnología que queremos invertir".



Así lo ha señalado Manley, en declaraciones a los periodistas, tras impartir este martes en Pamplona una conferencia en la Cámara Navarra de Comercio en la que ha expuesto su visión sobre la futura relación entre la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit.

El embajador ha señalado que no sabe por qué las exportaciones de Navarra a Reino Unido se redujeron el pasado año ni si es achacable al Brexit. Ha señalado que "hay otras comunidades que han visto subidas en sus exportaciones" y, en este sentido, ha hablado de la "complejidad de la economía" con "cambios en el valor de la libra o los daños sufridos en la venta de coches de diesel al país".

Por todo esto, ha declarado que tiene "confianza" en "la relación comercial que tenemos con Navarra" y ha esperado que en los próximos años "esta relación siga creciendo y fortaleciéndose".



Por otro lado, preguntado por las visitas que está realizando a distintas comunidades autónomas para abordar el tema del Brexit, Manley ha resaltado que "es importante viajar por toda España para escuchar a la empresa y también a los ciudadanos".



"En Navarra tenemos cientos de ciudadanos británicos, pero en otras partes de España tenemos más, por ejemplo, en Andalucía tenemos 55.000 británicos en la comunidad", ha precisado el embajador. Según ha indicado, la gente que encuentra en sus viajes "espera que logremos un acuerdo con nuestros socios europeos y que en el futuro tengamos una relación fuerte y exitosa con España".

ACUERDO SOBRE EL BREXIT

En opinión de Simon Manley, es "posible" alcanzar un acuerdo sobre el Brexit antes del 29 de marzo, fecha prevista para su salida de la Unión Europea, y ha asegurado que "vamos a trabajar hasta el último minuto para lograrlo".



"Lo que queremos y buscamos es una salida con acuerdo, es lo que estamos haciendo, hablando con las instituciones europeas, con nuestros socios y los parlamentarios británicos. Queremos salir con un acuerdo ratificado por nuestro Parlamento y el Parlamento europeo", ha aseverado.

No obstante, el embajador ha reconocido que "hay un riesgo de un salida desordenada" y que, para ello, "tenemos nuestros planes de contingencia, como tiene el Gobierno español y la Comisión Europea". Y ha aconsejado a las empresas y ciudadanos que "se preparen para todas las posibilidades".



"Nadie quiere que salgamos sin acuerdo, pero hay un riesgo porque es la consecuencia de nuestra legislación británica que prevé nuestra salida el 29 de marzo. Si no hacemos nada y no logramos un acuerdo con nuestro Parlamento y el Parlamento europeo saldremos sin acuerdo, pero no es nuestra prioridad, nuestra prioridad es salir con acuerdo de una manera ordenada", ha incidido.



Sobre la posibilidad de que se establezcan aranceles, Simon Manley ha asegurado que "los queremos evitar" y ha recordado que "la declaración política que logramos con nuestros socios europeos en noviembre prevé una relación de futuro sin aranceles".

