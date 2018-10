UGT, CC OO y CEN culpan al Gobierno foral de la falta de un Plan de Empleo

Actualizada 18/10/2018 a las 13:47

Los representantes de UGT, CC OO y CEN han apuntado al Gobierno de Navarra como el responsable de que no se haya podido acordar en lo que va de legislatura un Plan de Empleo para la Comunidad foral.



El secretario general de UGT Navarra, Jesús Santos, ha recalcado que el Consejo de Diálogo Social "es una ley" que "mientras esté en vigor en el Parlamento es de obligado cumplimiento". "Por lo tanto hay que darle contenido", ha continuado Santos que ha afirmado que al Consejo de Diálogo Social "voluntariamente no se le ha dado contenido".



El representante de UGT se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Navarra "se dará cuenta, como se ha dado cuenta en el País Vasco, que con quien tiene que tirar es con quienes se mojan y se remangan para firmar los acuerdos".



Por todo ello, ha reclamado un Plan de Empleo en Navarra que, ha remarcado, "ha sido necesario en esta comunidad siempre, ha dado buenos resultados" y "lo único que nos frenará para llegar a acuerdos serán sus contenidos".



Por su parte,, el secretario general de CC OO Navarra, Chechu Rodríguez, ha afirmado que la ausencia de un Plan de Empleo en la Comunidad foral "es una oportunidad perdida importante" y ha defendido el diálogo social "aquí y en Madrid". "Pero dos no acuerdan si uno no quiere", ha continuado Rodríguez que ha asegurado que "no es responsabilidad" de CC OO, UGT y CEN "que no vaya a haber Plan de Empleo".



El Gobierno de Navarra "tendrá que definir cuál ha sido su intención o cuál ha sido las cuestiones que le han ocasionado no querer acordar con quienes querían acordar un Plan de Empleo".



Finalmente, el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, ha destacado que con el actual Ejecutivo foral "el Consejo de Diálogo Social no ha sido convocado nunca, sólo se ha reunido repetidas veces su permanente".



Sarría ha resaltado que CEN, UGT y CC OO "hemos estado de acuerdo a lo largo de estos casi cuatro años en la firma de un nuevo Plan de Empleo pero no ha sido posible, probablemente por cuestiones políticas o de su soporte parlamentario o por la presión de otros sindicatos.

