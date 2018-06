La feria ediFica acogerá a los alumnos de Arquitectura de la Universidad de Navarra

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra y el Consorcio Passivhaus - (ECCN) han firmado un convenio de colaboración que servirá para acercar a los alumnos a la realidad profesional en el ámbito de la edificación sostenible, un requisito indispensable que necesitarán los profesionales del sector para desarrollar sus proyectos a partir de enero de 2019, cuando entrará en vigor la nueva ley europea sobre construcción y eficiencia energética.

Miguel A. Alonso del Val, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, y Luis Antonio Martínez, en calidad de secretario general del Consorcio Passivhaus, han protagonizado la firma del acuerdo que comenzará a llevarse a cabo la próxima semana, aprovechando la celebración en Pamplona de ediFica, la primera feria con carácter nacional que se desarrolla en este ámbito -y a la que hace unos días se sumó la sociedad Nasuvinsa del Gobierno de Navarra- y donde los propios profesionales se dirigirán al público para mostrar, de primera mano, los beneficios de vivir un hogar Passivhaus.

ediFICA

En este marco, los alumnos del Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios que imparte la Universidad de Navarra defenderán en ediFica, de forma oral, los trabajos que han elaborado para el fin de máster. Proyectos que, además, se expondrán en la muestra que se abrirá al público el jueves por la mañana y permanecerá hasta el sábado en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte. El público podrá escuchar las defensas que se alegarán el 28 de junio de 15.00 a 20.00 horas.

Ana Sánchez-Ostiz, subdirectora de Investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y directora del Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, ha señalado que la presencia de los alumnos en ediFica supone una conveniencia para acercarse al sector. "La participación en la Feria Edifica supone para la Escuela, y en particular para los alumnos del máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios, que son los que participan directamente en ella, una nueva oportunidad de estar en contacto con el sector de la eficiencia energética y edificios de consumo casi nulo”, ha señalado.

Gran parte de los diez trabajos que han elaborado los alumnos del Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios se han realizado en colaboración con empresas que trabajan en el entorno de la eficiencia energética. Por ello, el campo de investigación no solo se centra en el estándar ‘Passivhaus’, si no que abarca otros ámbitos como las estrategias pasivas, los sistemas de medición de la sostenibilidad o simulaciones energéticas, entre otras. “Es una ocasión para sacar a la luz los trabajos fin de máster que realizan en estas empresas. Estos trabajos tratan de cuantificar la sostenibilidad de forma que no se queden en ideas o conceptos, sino que haya un conocimiento científico que avale los ahorros energéticos logrados con las medidas propuestas en la edificación", ha matizado Sánchez-Ortiz.

De esta manera, los alumnos pondrán el colofón al máster que la Universidad de Navarra ha diseñado para formar expertos en sostenibilidad en la edificación, tanto en el diseño como en la cuantificación de la eficiencia de las medidas adoptadas. En concreto, el temario se centra en la gestión de la energía (medidas activas y pasivas), los materiales (materiales sostenibles, análisis del ciclo de vida) y la certificación ambiental (monitorización, LEED, BREAAM).

La formación práctica de los alumnos del máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios adquiere relevancia con la realización del Trabajo Fin de Máster (TFM) en empresas del sector. Esta oportunidad implica la aplicación de todos los conocimientos y habilidades adquiridos durante el programa en un entorno real. Con el desarrollo del proyecto final dentro de la empresa, el alumno adquiere además otras competencias profesionales que facilitan su empleabilidad y fomentan su capacidad de emprendimiento.

Selección DN+