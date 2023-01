La nieve ha llegado al Pirineo y, con ella, la avalancha de visitas a los pueblos de la zona. Aunque a primera hora de ayer, sábado, los parkings aún no estuvieran completos, a las doce del mediodía se empezaba a notar la cantidad de gente que se veía reflejada, sobre todo, en la falta de plazas de aparcamiento libres. Ángel Duria Bajo, vecino de Pamplona, era testigo: “A primera hora no había casi nadie pero luego ha empezado a llegar gente y ahora el parking de Roncesvalles está lleno”. Duria contaba que viene mucho a esta zona con sus amigos a hacer esquí de travesía, subir Ortzanzurieta, bajar esquiando “y, lo más importante, disfrutar de un almuerzo y una copa de champán”, explicaba entre risas.

Eduardo Buxens

Otro pamplonés que iba a Roncesvalles para hacer esquí de travesía era Francisco Díez Tanco. “En el aparcamiento hay mucha gente pero ya veremos luego en el monte qué pasa”, manifestaba Díez. El bayonés Biker Datz Cristian, en cambio, hizo hincapié en la reciente “fiebre del esquí”: “Ahora hay mucha afición por la montaña, antes no había tanta y en los parkings se nota”.

Según Aitor Jiménez Yiñez, vecino de Pamplona, “hay mucha gente porque cuando empieza la nieve más personas se acercan a esta zona”. Aún así, destacaba que no había tenido ningún problema para aparcar. Amaia Untoria Zúñiga y su familia, en cambio, no tuvieron tanta suerte. “Íbamos a ir a Ibañeta pero como el quitanieves no ha pasado por el parking no se podía aparcar. Al ver tanto coche hemos decidido volver a Roncesvalles”, explicaba la pamplonesa.

Eduardo Buxens

CON PREVIO AVISO

Ante el previsible gentío en los municipios durante el fin de semana, alcaldes de la zona (Burguete y valle de Erro) pidieron que los visitantes acudieran con neumáticos adecuados y recordaron la limitación de los aparcamientos por la acumulación de nieve.

Duría comentaba que él se había encontrado con un control de la Guardia Civil en Burguete en el que avisaban de la mala condición de los parkings. “Me parece muy bien ya que si no es una trampa mortal aparcar aquí”, opinaba el esquiador. “Creo que está bien que avisen de los posibles problemas para aparcar porque si ves que hay mucha gente igual te replanteas si venir o no”, añadía Untoria.

Raúl Pérez Sen y Mariola Julio Mateo, en cambio, matizaban la petición de los alcaldes. “Nos parece bien que hayan pedido precauciones pero creemos que la solución sería que habiliten más zonas para aparcar en lugar de limitar la llegada de gente”, coincidían los visitantes de Gandía que habían venido al norte a pasar el fin de semana y visitar a unos amigos.

Dadas las circunstancias, la carretera nacional N-135 estaba totalmente despejada. El ciclista Iñaki Tejerina Guruciaga lo confirmaba: “Está muy bien. He venido desde Ansoáin a Roncesvalles en bicicleta y he llegado sin problemas”.