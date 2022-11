La muralla del tren no pertenece al cerco de Uharte Arakil

Según el departamento foral de Cultura, “en septiembre se hizo una consulta por parte de la arquitecta municipal en relación con la protección del muro que soporta el puente del tren. La contestación, vía correo electrónico, fue que estos muros se construyeron en el siglo XIX al hilo de la instalación del ferrocarril y que no tienen ningún tipo de protección oficial”. La respuesta oficial concede a Adif libertad para reanudar las obras de limpieza de las piedras del puente ferroviario que decidió paralizar hasta no no despejar la incógnita que pendía sobre el valor histórico.