El poemario ‘Óxido azul’, Premio Ángel Urrutia, de Lekunberri

poemario titulado 'Óxido azul', presentado bajo el lema Ítaca por su autor, el albaceteño Juan Lorenzo Collado Gómez, ha sido la obra ganadora del XXI Premio Ángel Urrutia de poesía que organiza el Ayuntamiento de es Eltitulado, presentado bajo el lema Ítaca por su autor, el albaceteño, ha sido la obra ganadora delque organiza el Ayuntamiento de es Lekunberri “con el objetivo de mantener viva la imagen del incansable impulsor de poesía”. Collado Gómez es autor de 21 libros de poesía, relato y novela.

Según el Ayuntamiento de Lekunberri, “la obra vencedora consta de cincuenta y siete poemas, breves en general, que oscilan entre los tres y los veintitrés versos, aspecto que hace que sean muy asequibles a la lectura y la relectura. Los temas que trata son totalmente actuales, y recorren una paleta muy diversa: solidaridad con quienes viven en peores condiciones, envejecimiento de la población, ecología y calentamiento global, malas costumbres, violencia doméstica, inmigración… No obstante, quien escribe no pretende hacer ni fábulas didácticas ni epístolas censorias. Quien escribe quiere hacer arte, y encontrar entre las rendijas de la dureza cotidiana una forma estética de expresar estas realidades, que se convierta en un rayo de esperanza y/o belleza que sorprende en detalles no percibidos. Por lo que se puede deducir de sus versos, la persona autora cree que la poesía sirve para pensar, caminar, anticipar, recordar, conocer, reconocer, acompañar… Parece mirar y construir sus poemas buscando pequeños guiños del alrededor que le sirvan para saber por dónde ir”.

El fallo del certamen fue escuchado por el propio galardonado en un acto al que acudieron el alcalde de la Lekunberri, Gorka Azpiroz; concejales, miembros del jurado, la viuda y familiares de Ángel Urrutia. Estuvo amenizado por el coro de la localidad bajo la dirección de Juan Miguel Etxarri.

Durante el encuentro se dio a conocer la elaboración de un monográfico sobre la vida del autor que da nombre al premio, “que se publicará en la revista Príncipe de Viana. La coordinadora del mismo, Consuelo Allué (UPNA), espera tener los materiales preparados para el próximo junio de 2023. En el monográfico participan un grupo de personas vinculadas tanto con el mundo de la investigación como con el de la creación literaria: Alfredo Asiáin (UPNA), Carlos Mata (UNAV), Evangelina Soltero (Universidad Complutense de Madrid), Isabel Logroño (UPNA), Juankar Lopez-Mugartza (UPNA), varios profesores de ESO, la propia Consuelo Allué (UPNA), Santiago Elso, Javier Asiáin, José Javier Alfaro, Javier Olivar…“.