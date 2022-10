Prohíben por segunda vez la consulta de Baztan sobre la mina

La Junta General del valle dereculó este lunes en su propuesta de convocatoria de consulta no refrendaria sobre el proyecto de mina de Magna en Erdiz, planteada para el domingo 23. Su cambio de opinión sobre un acuerdo adoptado en septiembre vino dado por la instancia dada por la Delegación del Gobierno para anular el sondeo. “La pregunta ‘¿Estás a favor del proyecto que Magna quiere hacer en Erdiz?’ tiene por objeto conocer la opinión de los vecinos sobre un asunto que no es de competencia municipal y carácter local, ya que se pregunta por un proyecto industrial, que no es local, ni de competencia municipal”, concluye la Delegación. Con anterioridad, el Consejo de Ministros decretó la anulación de un referéndum al entender que el objeto de su convocatoria excedía de las competencias locales al tratarse de un proyecto que afectaba a dos municipios: Baztan y Esteribar.