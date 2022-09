Baztan votará sobre la mina de Magna el 23 de octubre

Junta General del valle de 23 de octubre un sondeo de opinión entre la población mayor de 18 años y con doce meses de residencia sobre el proyecto de mina que impulsa Magnesitas Navarras (Magna) en el paraje de Artesiaga. Está ideado sobre una superficie de 100 hectáreas de las 490,83 que mide el pastizal de Erdiz, en el Monte Alduides, en la confluencia de Baztan y Esteribar. Magna fía su futuro y con él el de los más de 230 empleados de su factoría de Zubiri al yacimiento de Artesiaga. Contempla una inversión de 18 millones. Lade Baztan acordó este jueves, 15 de septiembre, realizar eluny con doce meses de residencia sobre el proyecto de(Magna) en el paraje de. Está ideado sobre una superficie de 100 hectáreas de las 490,83 que mide el pastizal de Erdiz, en el Monte Alduides, en la confluencia de Baztan y Esteribar. Magna fía su futuro y con él el de los más dede su factoría de Zubiri al yacimiento de Artesiaga. Contempla una inversión de 18 millones.

El modo en que prevé la Junta General llevar a cabo el sondeo de opinión entre los mayores de edad de Baztan se concreta en una consulta popular no referendaria. La fórmula buscará conocer en las urnas el parecer del vecindario sobre una pregunta: “¿Está usted a favor del proyecto de mina que Magna quiere hacer en Erdiz?”. Se votará entre las 9.00 y 20.00 horas.

Este jueves por la tarde, un total de 24 de los asistentes a la asamblea de los quince pueblos -incluidos los concejales de EH Bildu, Baztango Ezkerra y Geroa Bai- se posicionaron a favor. Navarra Suma votó en contra, entre otras razones, por vulnerar el derecho de protección de datos personales contenidos en el censo municipal y por calcar el procedimiento de “las consultas refrendarias”. “Las consultas deben hacerse con garantías jurídicas y democráticas porque si no son una burda manipulación”, denunció Navarra Suma.

El 21 de junio, el Consejo de Ministros no autorizó la celebración de un referéndum por carecer el Ayuntamiento ni la Junta General de las competencias para pulsar la opinión sobre un proyecto de carácter supramunicipal.

Negada, por esta razón, la posibilidad de acogerse al amparo de la cobertura electoral, que señala los puntos de votación y el censo con el nombre de los electores, la Junta General asume en la convocatoria del 23 de octubre la responsabilidad de proporcionar una copia del padrón municipal a los integrantes de las mesas donde se pueda depositar el voto. “Yo misma no he autorizado que se utilicen mis datos para esta cuestión no para justificar mi residencia ni la antigüedad de mi residencia en Baztan”, expuso la edil de Navarra Suma Isabel Olave.

El informe al que se ha acogido la Junta General, a propuesta de su presidente y alcalde de Baztan, Joseba Otondo (EH Bildu), fue elaborado por el Gobierno de Navarra sobre las fórmulas de consulta en torno al proyecto de Aroztegia. El documento concluye con la existencia de “formas de participación ciudadana (foros de participación, encuestas, y otras fórmulas de diálogo con los ciudadanos)”.

En su propuesta, el presidente de la Junta General y alcalde de Baztan, justifica la premura en la realización del sondeo. El Gobierno de Navarra -afirma- tiene cuatro meses para resolver si es o no Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicpal (PrSIS) la actuación de Magna en Artesiaga. La empresa navarra elevó su solicitud a finales de julio.

El acuerdo inicia un procedimiento, que compromete al Ayuntamiento de asumir “los aspectos técnicos e infraestructuras de la consulta (papeletas, censos, mesas, centros de votación...)”. En esta cuestión, Navarra Suma advierte que el consistorio pueda incurrir en un “indebido uso de fondos públicos”. La formación regionalista preguntó directamente a Geroa Bai por la respuesta que tendrá el Gobierno de Navarra tanto en la tramitación del proceso iniciado como a la hora de conocer el resultado de la votación.

Hasta entonces, la Junta General se propone organizar una campaña para animar a la participación y organizar un debate público “sobre el tema, invitando a todas las partes implicadas”.

VERIFICACIONES Y OBSERVADORES

En cuestión de logística, los alcaldes-jurado oficiarán de presidentes de mesa, y los vocales se elegirán entre vecinos que se presenten voluntarios.

Habrá verificadores -“aquellas personas parte interesada de las diferentes opiniones sujetas a consulta”- y observadores, “personas de relevancia invitadas por la Junta”. Los términos de la votación fijados permitirán identificarse, entre otros, con el permiso de conducir o el DNI vasco.