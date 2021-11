Baztan inicia la actualización del valor catastral después de 18 años

El Ayuntamiento de Baztan dio el jueves su visto bueno a la ponencia de valoración catastral como un primer paso para actualizar el valor de terrenos e inmuebles dentro de sus límites. Se trata de un trámite de obligado cumplimiento cada cinco años por parte de las entidades locales. Desde la anterior legislatura es preciso cumplir este requisito “bajo la amenaza de una penalización del 10% en la concesión de las transferencias corrientes”, como recordó el alcalde, Joseba Otondo (EH Bildu). La última referencia en Baztan data de 2003.

La propuesta aprobada el jueves, con el visto bueno de la propia coalición abertzale y su socio de gobierno, Baztango Ezkerra, se basa en una combinación de fórmulas que dan como resultado el valor de los terrenos e inmuebles, “de norma inferior al fijado en el mercado”.

Según el alcalde, corresponderá a una fase posterior, que será motivo de debate político, fijar las tasas de la contribución urbana y rústica. Como dijo, este segundo paso será dado el próximo año.

La oposición, integrada por Navarra Suma y Geroa Bai, se opuso en la votación del jueves por diferentes motivos. El trámite dado inicia un proceso para que particulares o colectivos puedan emitir su parecer con la presentación de alegaciones.

Navarra Suma presentó por vía de urgencia una moción para posponer la aprobación inicial y dar tiempo de ese modo a definir una campaña de información ciudadana “dada la trascedencia del asunto”, según explicó al término de la sesión su portavoz, Isabel Olave. La moción no superó el trámite al no aceptarse el carácter de urgencia. Olave se mostró crítica por no permitirse a los vecinos hacerse una idea de los cambios que puede comportar la nueva ponencia. “Se podían haber organizado reuniones por cuarteles antes de aprobar el documento”, significó.

DIFERENCIAS

disconformidad por las desigualdades que sus dos concejales observan en la aplicación del nuevo mecanismo de cálculo para cuantificar la contribución. "Nuestro voto -señaló su portavoz, Joseba Moreno- será en contra por considerar los porcentajes de la subida desproporcionados entre las 16 categorías" en que se divide.

“No estamos de acuerdo -agregó- con una subida del 151,11% al resto de diseminados que no están en núcleos urbanos. Sabiendo de la dificultad de mantenimiento en muchos casos de caseríos dedicados a la labranza es para nosotros el grupo más perjudicado”.

“Las comparaciones -añadió- son odiosas pero vemos mucho desajuste en las viviendas de bloque colectivo entre Elizondo, con subidas desde el 12,20% hasta el 202,6%, con respecto de pueblos como Elbete, Irurita, Arraioz, Erratzu, Arizkun, Oronoz-Mugaire, con un 50,48%, más del doble”.