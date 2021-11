Urdax y El público asistente al encuentro DN en Vivo en la sala que compone el desván Arizkunenea, tuvo oportunidad de preguntar a los cinco ponentes, por escrito, o bien a viva voz. No hubo muchos interrogantes, tal vez porque ya desde la mesa se había ofrecido una radiografía de la situación actual en la zona básica de Salud de Baztan Zugarramurdi , se aportaron datos y se despejaron algunas dudas, aunque fuera en sentido negativo, respecto al futuro más inmediato. El hartazgo quedó patente con los aplausos del público tras varias de las intervenciones de la vecina y usuaria Susana Saldias, y también de la enfermera Beatriz Ochotorena. Aplaudieron también al finalizar el foro. Fue su agradecimiento a todos los asistentes.

En la letra pequeña, un asistente indicó por escrito que echó en falta entre las posibles sugerencias de mejora la situación de las guardias en Urdax. Precisó que estas tienen que ser localizadas y preguntó si esto no era un handicap para cubrir esas plazas. Ana Aríztegui, subdirectora de Enfermería del departamento de Salud, respondió que “Urdax no es el punto que tiene más dificultades en ese sentido, dentro de la zona básica”. “Los problemas están en atención de mañanas, en las consultas, digamos para entendernos, del médico de cabecera. Las urgencias están cubiertas”, aseguró.

“¿Cómo vamos a sobrevivir el día a día, estos dos o tres años? ¿A dónde vamos cuándo suframos una enfermedad?”, preguntaron por escrito. “En este momento hay dificultades en la cobertura de enfermería en algunas zonas, en esta no, pero debido a la pandemia todo el proceso se ha ralentizado, contrataciones que estaban en marcha...”, evidenció Ana Aríztegui. “Las causas son debidas a la pandemia. Debido a las pruebas diagnósticas se ha requerido y al proceso de vacunación. En esta zona no tenemos problemas para cubrir puestos de enfermería. En el de medicina, se intentará garantizar una organización que dé respuesta a todas las necesidades. Sin atención sanitaria no os vais a quedar”, apuntó y reiteró: “Otra cosas es que vayamos a un modelo de cambio para poder garantizarla, pero en principio lo está”, resolvió. La tercera intervención fue la de Lidia, una mujer portuguesa, vecina del entorno. “Me siento española y baztanesa. Nunca he tenido ningún problema con los médicos. Sí ahora que llamas a Urgencias y... yo cuando llamo a urgencias es porque tengo una urgencia. He estado un mes con dolor en un costado y no he llamado porque sé cómo estaban, hasta que la semana pasada tuve que ir a urgencias. Llevo mes y medio esperando a que me operen de las manos y no es el túnel carpiano, es algo peor, he hecho las pruebas, pero no me llaman. Si tenemos que esperamos tres años para que nos atiendan.... estoy tan quemada con esto...”, finalizó. “El mayor problema está en los médicos de Atención Primaria, pero también hay dificultades de otras especialidades. La pandemia nos ha hecho mucho daño. Hemos desatendido otras cosas”, le respondió Aríztegui.