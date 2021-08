Almandoz reitera su petición de un acceso directo a la N-121-A

El alcalde jurado de Almandoz, Pallo Sarratea, y la kargodun y vecina del barrio de Mendiola, Beatriz Echeverría, “en representación de todo el pueblo”, insistieron ayer en la necesidad de que se mantenga un acceso directo desde la N-121-A al citado barrio tras las obras de desdoblamiento de los túneles, algo que está previsto eliminar. Eso, según incidieron, obligará a entrar o salir del barrio, con 12 caseríos evitados, a tener que utilizar el antiguo puerto de Belate, pasando por la venta de San Blas, un rodeo de unos 5,5 kilómetros.

En una carta, indicaron que ya presentaron alegaciones al anteproyecto y volvieron a insistir en que rechazan “tajantemente” esta opción. “No estamos pidiendo nada nuevo, es un servicio con el que contamos desde la apertura de los túneles (1997). Lo extraordinario y fuera de lugar a todas luces es que lo quieran retirar ahora”, recalcaron.

Además, tras señalar que el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, se mostró en su día dispuesto a estudiar el caso, se mostraron decepcionados con la reunión con el departamento de la semana pasada.

“ABSOLUTA DECEPCIÓN”

A este respecto, calificaron el encuentro como “una absoluta decepción por la poca voluntad y sensibilidad que mostraron con los vecinos de Mendiola a la hora de proponer una alternativa para reponer la salida y entrada al barrio entre los túneles”. “Fue una pérdida de tiempo, ya que no nos dijeron nada nuevo. Admiten que, técnicamente, aunque tenga su dificultar, sí es posible ejecutar la conexión directa entre Mendiola y la N-121-A. A la hora de desechar alternativas, apelan al coste económico”, afirmaron.

Algo que aseguran que no entienden porque se está invirtiendo en mejorar la N-121-A desde Pamplona a Endarlatsa “y, a su vez, el acceso a Mendiola, lejos de mejorarse, sea eliminado abocando al barrio a su total aislamiento, retrocediendo en el tiempo 25 años”.

Ante esta situación, aseveraron que, si no se tuvo en cuenta a este barrio, “se trata de un diseño equivocado y todavía estamos a tiempo de rectificarlo”. “No nos vengan a decir que técnicamente no es posible. No tienen más que visitar las nuevas carreteras de Guipuzkoa para tomar nota”, concluyeron.