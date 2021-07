Homenaje en Leitza en el vigésimo aniversario del asesinato de Múgica

José Javier Múgica como concejal de UPN en una bomba de ETA adosada a los bajos de su furgoneta acabó con su vida. A los pies de una placa en su memoria, con los tres principios que guiaron su vida, se honró su memoria. El homenaje brindado por UPN y amigos de la localidad junto a la que fuera su vivienda familiar reunió a una nutrida representación de la formación regionalista, que abrazó a la familia “en un día duro”, como significó la hija del concejal asesinado, Raquel, agradecida por “las muestras de cariño” recibidas. El empeño decomo concejal de UPN en Leitza de defender los valores de “la libertad, justficia y paz” fue recordado este miércoles en el mismo lugar donde hace veinte años. A los pies de una placa en su memoria, con los tres principios que guiaron su vida, se honró su memoria. Eljunto a la que fuera su vivienda familiar reunió a una nutrida representación de la formación regionalista, que abrazó a la familia “en un día duro”, como significó la hija del concejal asesinado, Raquel, agradecida por “las muestras de cariño” recibidas.

Como en los anteriores aniversarios, a excepción del año pasado pasado por la precaución ante la pandemia, al acto acudió su viuda, Reyes Zubeldia, y sus hijos, Francisco Javier, Daniel y la propia Raquel. Al igual que hace veinte años, asistió Miguel Sanz, como parte de una delegación regionalista, encabezada por su presidente, Javier Esparza, y de la que formó parte también su vicepresidente y alcalde de Pamplona, Enrique Maya; la secretaria general, Yolanda Ibáñez; y y el secretario de organización, Patxi Pérez. Entre los presentes estuvieron también los alcaldes de Egüés, Azagra y Burlada. Por el PP acudieron Carmen Alba, Amaya Zarranz y Mari Luz Moraza. Carlos Pérez-Nievas representó a Ciudadanos. Un responso y una ofrenda floral anticiparon una eucaristía.

UPN RECUERDA AL PSOE QUE NO "SE PUEDE BLANQUEAR A EH BILDU”

El presidente de UPN, Javier Esparza, confirmó este miércoles la voluntad de su formación “de denunciar un día tras otro en todas las instituciones y con tranquilidad pero con firmeza y convicción que no se puede blanquear a EH Bildu. Aquellos que blanquean a EH Bildu están dando carácter de normalidad a algo que no es normal”. Con sus palabras aludió en Leitza de forma directa “al PSN y PSOE”. El dirigente regionalista estructuró su discurso en cuatro términos: “Memoria, dignidad, justicia y verdad”. “Memoria -dijo- para que no se olvide este asesinato y no vuelva repetirse, para que aquellos que quieren que pase página no se salgan con la suya”.

Glosó asimismo el valor humano del edil asesinado a partir de la “dignidad” que, según dijo, “mostró haciendo pueblo, desde la coral o como conductor de autobús o fotógrafo, intentado ayudar, haciendo pueblo en euskera, compartiendo las tradiciones y construyendo convivencia”.

Aunque sin nombrarlos, las críticas que dirigió Esparza al PSN y PSOE hallaron refrendo en la intervención de Antonio Bengoa, amigo y compañero de José Javier Múgica. “Ha pasado tiempo y vemos cómo desde algunos poderes políticos siguen realizando acciones que parecen pagos de favores recibidos y por recibir por parte de esos mismos terroristas y de sus incondicionales”, señaló no sin deternerse a intervalos, embargado por la emoción. Al tiempo de reivindicar “nuestro derecho y el de todos a vivir en paz, libertad y concordia en Leitza”, censuró a los dirigentes que “siguen sin contar con las víctimas y siguen diciendo eso de ‘sienten empatía’ hacia ellas”.

El que fuera presidente del Gobierno foral cuando ETA perpetró el atentado, Miguel Sanz, evocó la talla humana de Múgica, al que recordó como “un vasco, un navarro y español de pro”, que, como dijo, “defendió la idea de libertad y el compromiso con su tierra, con su pueblo, a pesar de las presiones y las amenazas. Fue consciente de que la convivencia no consiste en vivir juntos; consiste en hacer cosas juntos. Y eso es lo que quería José Javier en este pueblo. Por ser vasco, navarro y español murió asesinado”.