Navarra Suma se enfrenta a PSN y EH Bildu por el proyecto de Arozteguía

Actualizada 10/05/2021 a las 14:07

El portavoz Parlamentario de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha enfrenado este lunes con los grupo de PSN y EH Bildu por las amenazas y agresiones contra la empresa adjudicataria de la urbanización de Arozteguía en Baztan, un proyecto que incluye un hotel un campo de golf y una urbanización de chalés.



Para Esparza "es tremendamente grave y relevante lo que está ocurriendo" y ha atribuido la "campaña de acoso, amenazas y sabotajes" contra la adjudicataria y sus trabajadores a "los de siempre".



Tras subrayar además que "no es de recibo" que la tensión se traslade a Tierra Estella con pancartas, concentraciones y "la izquierda abertzale señalando", ha añadido que "es intolerable" que la presidenta del Gobierno "no diga nada, que mire para otro lado" y "no exija a EH Bildu que ponga fin a estas prácticas mafiosas".



"No podemos consentir el mensaje de que los matones campan a sus anchas contra los empresarios", ha dicho, y asegurado que estos comportamientos "impulsados" desde la izquierda abertzale retraen inversiones empresariales y traerán "más pobreza" a Navarra.



Ha advertido por ello a los socialistas de que "no vale con condenar, hay que exigir a EH Bildu que acabe con esto" porque existen vía legales para que muestre su opinión al proyecto de Arosteguía, punto en el que ha asegurado que el portavoz abertzale "miente como un bellaco" cuando niega que se hayan producido amenazas.



Por su parte Adolfo Araiz ha indicado que, "más allá de las denuncias realizadas por la empresas" adjudicataria, "no tenemos noticia de las amenazas" y "nos gustaría conocer otras versiones que seguramente serían contradictorias y distintas".



Tras subrayar que a día de hoy creen que las amenazas "no se han producido", Araiz ha mostrado el apoyo de su formación a la manifestación anunciada para este sábado "contra este pelotazo urbanístico" y anunciado que han presentado varias preguntas al consejero José María Aierdi para saber por qué "ocultó" el acta de replanteo y si el Gobierno se va personar en el recurso de casación.