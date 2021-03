Teletrabajo sin internet: una vecina de Latasa denuncia cortes de red desde hace 12 días

Actualizada 18/03/2021 a las 06:00

Optó por un cambio de aires Edurne Fernández de Barrena Sarasola desde Cartagena, donde residía hasta el año pasado junto a sus dos hijos, para explorar nuevas vías en la educación que no conociese límites en el mundo virtual. Educadora de profesión, regresó a sus raíces navarras y abrió desde su actual lugar de residencia en Latasa una ventana al mundo con un portal digital y una propuesta de formación a distancia. Estaba -asegura- “contenta con mi cambio de vida, con el entorno rural y la acogida de la gente”.

Sin desligarse de Cartagena, donde ejerce de tutora de Comunicación oral y escrita en su sede de la UNED, el aula virtual habilitado con su ordenador y la experiencia docente acumulada concretó una apuesta, luego de sufrir las consecuencias de la pandemia que truncaron una etapa anterior laboral, como precisa.

Nada le hacía presagiar un nuevo quiebro en su rumbo laboral, que en un primer momento desató una primera sensación de frustración para desencadenar un carrusel de emociones de enfado e impotencia. “Hace doce días”, señala, un primer corte en el suministro digital interrumpió momentáneamente la comunicación con sus alumnos. La suspensión temporal no pasó de una anécdota hasta que volvió a repetirse en una cadena ininterrumpida de breves desconexiones que colmó su paciencia. “Un día tras día, y llevamos doce. Cada tres minutos se produce un nuevo corte. Y así, claro no se puede trabajar”, lamenta. Había ocasiones en que no se daba cuenta de la interrupción de la clase. “Igual estaba hablando diez segundos sola y luego cuando recuperaba la conexión me decían que no me habían escuchado”, señala.

Según dice, sus gestiones con la compañía suministradora han sido estériles, sin que vea visos de solución a corto plazo por comentarios escuchados por boca de un técnico.

Asegura que el problema no es exclusivo y que se extiende a Imotz y Basaburua. Este miércoles, el alcalde del primer valle, Alfredo Alzueta, confirmó la existencia de anomalías por informaciones trasladadas de su homólogo de Latasa. En cambio, la primera edil de Basaburua, Esther Lacasta, dijo no haber recibido ninguna queja en su entorno.

TRASLADO A PAMPLONA

Sin garantías de una conexión segura, la profesora de la UNED en Cartagena e impulsora del programa de formación para preparar oposiciones no tuvo otra alternativa que trasladarse con sus dos hijos al domicilio paterno en Pamplona. Lo que supuso un problema de suministro de Internet ha acabado por convertise en una adaptación familiar a un nuevo espacio de convivencia.

En esta tesitura, ahora que las nuevas tecnologías han pasado a ser soporte del entorno rural, un trastoque en las comunicaciones representa un freno para iniciativas como las de Edurne.