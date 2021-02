23 alcaldes dicen que el '2+1' no solucionará el problema de la N-121-A

Actualizada 20/02/2021 a las 06:00

Los alcaldes de 23 municipios unidos por la N-121-A consideran que “el problema” de esta carretera “sigue sin resolverse por mucho bombo y mucho platillo con el que nos presenten el dichoso 2+1, ‘testado internacionalmente con unos magníficos resultados’”. “Mientras esta vía siga infestada de camiones” el 2+1 , con un carril central alterno para los dos sentidos de la circulación, “será un quiero y no puedo, un sí, pero no, una ‘solución’ que no contenta a nadie”, señalan en un comunicado, reproducido en la parte inferior. La N-121-A registra una media de paso de 10.000 vehículos, de los cuales 2.800 son camiones.

Consideran los alcaldes que la solución iniciada el día 8 con el primero de los cinco tramos de ejecución “supone un vergonzante agravio comparativo, dado que nosotros, como el resto de miles de navarros y navarras, llevamos años (y los que nos quedan gracias a una infame gestión) pagando peajes en sombra por unas infraestructuras que disfrutan otros, infraestructuras que ni siquiera pedimos para nosotros, pero que como mínimo debería servir para que se atienda a nuestras reivindicaciones”.

Recuerdan que hace más de un año consensuaron una petición para que se desviase el tráfico internacional por la autovía de San Sebastián. “El propio Parlamento instó al Gobierno a estudiarlo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Navarra Suma que se abstuvo. Y el Gobierno, como quien oye llover. Pero no sólo eso. Han aprovechado la situación de alarma en la que nos encontramos, la cual nos ha maniatado en muchos aspectos, para acelerar todos los trámites, comenzar con la construcción del 2+1 de forma atropellada y poner toda su propaganda en marcha”, añaden. También entienden que la retirada del transporte de paso evitaría acometer el desdoblamiento de los túneles de Belate, exigido por la UE. En este punto, discrepan con la opinión del Ejecutivo navarro.