El cuadro de Iciar Mikelperizena Telletxea, en 'Mujeres rurales y resilientes'

Actualizada 18/11/2020 a las 06:00

El autorretrato no pintado de Iciar Mikelperizena Telletxea muestra un trazo gris de una pincelada retorcida del destino. Una caída de un caballo, como la que dejó desorientado a Saulo de Tarso, puso un borrón en su trayectoria inmaculada de artista. Pérdida de falanges en dos de sus dedos de la mano derecha y rigidez sostenida por una lámina en el que se identifica con el corazón, desplegó un tupido velo sobre el lienzo de su vida. Convaleciente en el hospital, fue consciente del daño. Un ligero alivio apaciguó su intenso dolor. Los dedos pulgar e índice obedecían a su cerebro.

En agosto de ese año, “cuando llegaron las fiestas, me fui triste a casa. Cogí el acordeón pero la mano derecha no respondía. Parecía una muñeca de trapo”, rememora. Sólo el ímpetu de sobreponerse a la herida abierta en su estado de ánimo, más dolorosa que el golpe que magulló su mano, le empujó a tocar. De su tenacidad brotó una melodía, que compartió con su padre en una comunicación telefónica. El logro, que dibujaba un hilo de esperanza para una pintora, se concretó en una expresión: “No me voy a dar pena a mí misma”.

Una imagen suya, ante un lienzo con su rostro sonriente y el pincel sostenido entre los dedos índice y corazón, compondrá una muestra virtual de la denominada Red Española de Desarrollo Rural. El título de la exposición resume los valores destacados de la exposición: 'Mujeres rurales y resilientes'. La colección refleja 32 experiencias de otras tantas mujeres que tienen en común habitar en un entorno rural y son ejemplo de superación en circunstancias no siempre fáciles.

En el caso particular de Iciar Mikelperizena, su candidatura fue elevada por Cederna-Garalur. La Red Española de Desarrollo Rural se estructura sobre la base de Redes Territoriales, integradas, a su vez, por más de 180 grupos de Desarrollo Rural del país. Se ocupan de gestionar programas e iniciativas enmarcadas en el Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo rural (Feader).

CUADROS CON HISTORIA

Madre de dos hijos, la pintora de Sunbilla, de 45 años de edad, imprime a sus cuadros un sello particular bajo el distintivo general de un “estilo realista”. “Retratos, paisajes, escenas cinegéticas... Los cuadros tienen que representar alguna cosa, contar algo. Si hago un cuadro familiar, ha de incorporar algo muy personalizado. Que recuerde sólo he pintado un becada muerta en las escenas cinegéticas. Lo normal es que haya una sensación de movimiento, de sorpresa”.

El mensaje de vida que recrea con el pincel aparece señalado en su faceta didáctica en cursos de pintura para pequeños y adultos en Baztan-Bidasoa. Dedica tiempo a aleccionar en la composición de trazos a afectados de cáncer y dolencias del alma, convencida del bálsamo revitalizador que contiene la pintura. Lo dice tras dar una pincelada de color al trazo gris que afeó su cuadro personal pero que siempre estuvo iluminado.