Lesaka admite la posibilidad de tener que retrasar los Sanfermines

17/04/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Lesaka se mantiene a la expectativa de las consignas sanitarias que se dicten desde instituciones supramunicipales para mantener o buscar una alternativa de fechas a los Sanfermines de julio. No descarta, en ese sentido, la posibilidad de retrasarlas al anteponer el criterio de “actuar con responsabilidad conforme se desarrolle la situación”, derivada de la propagación del coronavirus. “Estamos viviendo una situación dura y rara. Nunca antes la habíamos vivido, pero debemos mirar hacia delante y se acerca la fecha de los Sanfermines. Amoldarse a la nueva situación es la mayor responsabilidad de todos y todas en la actualidad y en ello estamos, aunque no es fácil, ya que es una situación que varía continuamente y puede que una decisión que adoptemos hoy mañana no valga”, señala en un comunicado.



En su contenido informa del plazo dado hasta este viernes para que puedan formularse propuestas de programación e infraestructuras, en principio contempladas para el 6 de julio. “En principio, la idea es seguir organizando las fiestas en las fechas previstas. Si luego hay que retrasarlas, eso que tenemos hecho por adelanto”, señala el alcalde, Ladis Satrustegi (EH Bildu). Hay una novedad en el formato de presentación de propuestas. Así como inicialmente estaba contemplada la convocatoria de una “mesa popular” en la que verterse sugerencias de celebración, el Ayuntamiento ha habilitado una dirección de correo electrónico para recabarlas. La referencia es bestabatzordea@gmail.com



Al tiempo de informar de la convocatoria virtual para la formulación de iniciativas, el consistorio aprovecha el comunicado para transmitir un mensaje de realismo. “Hay gente que está ilusionada con mantener las fiestas y hay gente que le está costando hablar de ellas cuando tiene el negocio cerrado. Hemos sacado esa nota ante los rumores y opiniones que se están dando”, precisa el alcalde.



Sea como fuere, el primer edil cree que dentro de un mes habrá que adoptar una solución sobre las fechas festivas.