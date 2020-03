La residencia de Elizondo asegura aplicar el protocolo ante el virus

31/03/2020 a las 06:00

El director general de la empresa Idea, Rafael Sánchez Ortiz, afirmó el lunes que la residencia Francisco Joaquín Iriarte, de Elizondo, aplica los protocolos de actuación con sus 153 internos y su personal ante la propagación del coronavirus. Lo dijo en una tarde de respuestas por parte de la adjudicataria del servicio a familiares de los residentes, preocupados por el contenido de una circular difundida sin firmar a través de las redes sociales.

Según dijo, el centro baztanés, cuyo funcionamiento es velado por un patronato del que forma parte del Ayuntamiento del valle, fue “el primero en Navarra en decidir el confinamiento de las personas, adelantándonos al estado de alarma. Se decidió dos días antes del estado de alarma”. “Estamos aplicando estrictamente los protocolos y directrices de Salud Laboral y de Atención Primaria sobre el personal”, agregó.

Sobre el uso de material de seguridad, como las preceptivas mascarillas que hoy son obligatorias para todo personal en contacto con colectivos en situación de riesgo, aclaró que se respetó las indicaciones procedentes del departamento foral de Derechos Sociales: “El departamento nos indicó que no eran necesarias llevarlas si no había ningún positivo para no generar alarma. Así se lo hicimos saber a los trabajadores”.

Preguntado por si en el centro se ha registrado algún positivo de coronavirus, matizó que hubo un residente que fue trasladado con síntomas al Complejo Hospitalario de Navarra y que fue en sus dependencias donde fue diagnosticado de la enfermedad. “Hoy no hay ninguna persona con coronavirus en la residencia. Hay seis residentes que están en una zona de aislamiento. La semana pasada, dos trabajadores que fueron enviados a sus domicilios al presentar síntomas dieron positivo. Otros ocho están pendientes de conocer las pruebas”, señaló.

PROTOCOLO DE SALUD



El departamento de Salud confirmó el lunes los positivos del residente y de los dos trabajadores de Francisco Joaquín Iriarte. Asimismo precisó que “todas las mañanas un médico y la jefa de enfermería del centro de salud de Elizondo acuden a la residencia”. Su asistencia se enmarca dentro del protocolo activado en el conjunto de Navarra con personas mayores, apuntó Salud.

Por otro lado, la confirmación del paciente trasladado desde el centro hasta el CHN fue comunicada el domingo por el médico Segundo Díaz Vera a la dirección de Francisco Joaquín Iriarte. Como afirma, el galeno acogió con extrañeza una respuesta. “Está sembrando el pánico”, dice que escuchó de su interlocutora. El lunes, el director general de Idea no pudo confirmar el tono del diálogo y justificó la respuesta dentro “de la situación de estrés que se está viviendo en la actualidad”.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.