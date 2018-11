El proyecto Aroztegia vuelve a separar a Gobierno y EH Bildu

Actualizada 22/11/2018 a las 10:35

El proyecto turístico, hotelero, deportivo y residencial de Aroztegia en Lekaroz ha reflejado este jueves de nuevo en el pleno del Parlamento la distancia que en torno al mismo existe entre el Gobierno foral y EH Bildu.

Promovido por la empresa "Palacio de Arozgegia S.L.", el proyecto fue considerado por el Gobierno de Navarra como de interés foral, lo que le reportaba una mayor agilidad en todos los trámites necesarios, declaración que ahora se ha renovado.

Y esta decisión es para EH Bikdu, ha dicho Adolfo Araiz, "un trato de favor que no sabemos por qué", ya que han transcurridos tres años desde que se aprobó el PSIS y las obras no han comenzado, lo que se podía "haber aprovechado para paralizar un proyecto no deseado por la ciudadanía".

Araiz ha recordado que el proyecto comenzó en 2008 y desde entonces ha tenido la oposición en una consulta popular, los tribunales en 2013 fijaron que era contrario a la ley, lo que ratificó en 2015, pero antes la empresa consiguió que un Gobierno de UPN aprobara el plan sectorial y esa declaración.

"Nosotros hemos denunciado que los promotores quieren pasar por encima de las instituciones de Baztan y hasta ahora, por desgracia, lo han conseguido. Pero tienen que tener claro que los poderes económicos no van a dominar a los representantes de la ciudadanía y nosotros no aceptamos un proyecto totalmente especulativo, un pelotazo urbanístico", ha subrayado el portavoz de EH Bildu.

Sin embargo el vicepresidente Manu Ayerdi ha precisado que una es la postura de las Juntas Generales y otra la del Ayuntamiento, que hay recursos pendientes de resolver en los tribunales y que no comparte los "calificativos" de EH Bildu.

A ello ha sumado que no es la primera vez que se ratifica una declaración de interés general y en este caso se ha hecho hasta que "termine" el proyecto de Arztegia porque "realmente creemos que es de interés para Navarra".

"Está muy ligado a la estrategia de especialización inteligente y al turismo, y creemos que también ayudará a la internacionalización y además creará empleo", ha destacado, y precisado que serán unos 50 puestos de trabajo fijos, a los que hay que sumar los necesarios para las obras.

