Fiestas de la Verdura de Tudela 2023: programa completo

XXIX Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera, que se desarrollan entre el 15 de abril y el 1 de mayo. Una cita cada año con más visitantes donde todos los actos girarán en torno a estos alimentos seña de identidad de esta zona de Navarra. "Son más de 15 días donde los hoteles, restaurantes y comercios de la ciudad están a tope. Estas fiestas suponen un retorno económico importante para Tudela que estamos midiendo en un estudio real. La repercusión es mayor y refleja el impulso económico que está haciendo el Ayuntamiento en este sentido para que esta apuesta siga adelante", destaca Irune García, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Tudela

Este evento cuenta con un amplio programa que incluye degustaciones populares, talleres, concursos, catas o conciertos, entre otras actividades. Y como en cada edición, este año llegan importantes novedades. Se celebra, por ejemplo, el I Concurso de España de Pinchos de Verdura en honor a los afamados productos de la huerta ribera. También se estrena el I Concurso Master Chef dirigido a las residencias de la Ribera, y el I Certamen Restapa, en el que restaurantes de Tudela prepararán pinchos de calidad para 300 personas. Asimismo, numerosos expertos participarán en el VI Congreso Nacional en Investigación en la Verdura, que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril.

Los niños disfrutarán de nuevas propuestas en estas Fiestas de la Verdura. Entre ellas figura el certamen escolar ‘Imagina y sueña: Alcachofa de Tudela’ para alumnos de 5º de Primaria de los colegios de la Ribera. Por otra parte, a lo largo de las citadas fiestas, está prevista la ‘Ruta de la Pandi por los colegios de Tudela y la Ribera’, una actividad en la que ‘La Pandi’ se desplazará a los centros con el fin de fomentar una alimentación saludable. Por otra parte, también por primera vez se celebrarán los talleres infantiles ‘Verduart’ en los que alumnos de 1º de Primaria de colegios de Tudela realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal.

Música por los barrios

Y qué mejor manera de disfrutar de las verduras que con música. “Hemos llevado los conciertos por diferentes barrios de la ciudad. Ahora también se puede disfrutar del tardeo, además de la noche”, asegura Irune García. Así, la agenda musical está repleta, y es gratuita. Los dos conciertos principales de esta edición son el de Carlos Jean y el Grupo Ginebras, los sábados 22 y 29 de abril, respectivamente, a partir de las 23 horas, en la céntrica plaza de los Fueros de Tudela.

Por su parte, el actor, humorista y cantante Edu Soto actuará también el día 29, a las 13 horas, en la sede de Bardenas. Otros conciertos previstos son en la plaza Alfonso El Batallador -Merce y Hedonía, el día 21, a las 21 y 22.30 horas- y en la plaza Mercadal -Los Flamingos, Meridian y Da Igual, de 19 a 23 h-. Larga vida a las verduras, y de Tudela y la Ribera, mejor.

ESTE ES EL PROGRAMA COMPLETO CON TODOS LOS ACTOS

Viernes 14 de abril

20:30. Concierto: Loquillo “EL REY”. Show especial comienzo de gira. Hasta el 4 de Junio Exposición Retrospectiva de Rafael Moneo. Lugar: Casa del Almirante. Horario: de martes a sábados de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30. Domingos y festivos de 10:30 a 13:30. Organiza: Fundación María Forcada. Colabora: Ayuntamiento de Tudela. Tudela - Cultura.

Sábado 15 de abril

11:00. Visita guiada a Trujal Artajo. Visita guiada a la plantación y al trujal y cata de aceite. / Picnic entre olivos. 18:00. Final nacional batalla de gallos Miraelbuenrap. Lugar: Plaza de la Constitución. Entrada gratuita. 18:30. Pasacalles de la Asociación Tuterako Txistulariak. Lugar: desde la plaza San Jaime hasta la Carpa Orden del Volatín para estar presentes en el cohete anunciador de las Jornadas. Posterior concierto en la Carpa y salida a las calles hasta las 21:00. 19:00 y 20:00. Cata rápida ‘2 Vinos+ 2 pinchos verdure’. 19:30. Inauguración Mosaico de Verduras creada por la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes. Lugar: Quiosco de la Plaza Nueva. 20:00. Cohete iniciador de las XXIX Fiestas de la Verdura. A cargo de Oscar Igea. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 20:00. “Hoy comemos con Ciudad Agroalimentaria” acompañada de Vinos Malón de Echaide, cervezas Ambar, Coca Cola. Sorteo de regalos de los patrocinadores entre los participantes de la degustación. Lugar: Carpa Orden del Volatín situada en Paseo del Queiles. 20:30. Zarzuela: “La Verbena de la Paloma” en el Teatro Gaztambide.

Domingo 16 de abril

10:30. Vuelta La Mejana. 12:30. Concurso Popular de Menestras Tudelanas. Presentado por Joaquim Torrens. Primer premio: 200 euros, segundo Premio: 100 euros y tercero: 50 euros entrega de diplomas y Alcachofas a los equipos participantes. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 18:00. Taller de cocina Infantíl “Merendamos con Aceite Sandúa”. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

Lunes 17 de abril

FHF y La Pandi ponen en marcha la “Ruta de La Pandi por los colegios de Tudela y La Ribera”. Fomentando una alimentación saludable. Lugar: Centros escolares de La Ribera. 19:30. Cata de Aceite. Dirige: Mario Gómara De La Casa del Aceite. Aforo limitado. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 21:00 Entrega de Premios el Hortelano. Lugar: S.G. Topero.

Martes 18 de abril

FHF y La Pandi ponen en marcha la “Ruta de La Pandi por los colegios de Tudela y La Ribera”. fomentando una alimentación saludable. Lugar: Centros escolares de La Ribera. 9:00 a 14:00. VI Congreso de las Verduras de Navarra. Lugar: Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. 18:00. Charla-taller “El Pan Más Completo”. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 20:00. Cata de Vinos de Finca la Cantera de Murchante, dirigida por Tomás Santos. Aforo limitado. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

Miércoles 19 de abril

FHF y La Pandi ponen en marcha la “Ruta de La Pandi por los colegios de Tudela y La Ribera”. fomentando una alimentación saludable. Lugar: Centros escolares de La Ribera. 9:00 a 14:00. VI Congreso de las Verduras de Navarra. Lugar: Mancomunidad de Residuos Sólidos. Organiza: Reyno Gourmet, Ayuntamiento de Tudela. 9:30 a 12:30. Talleres infantiles VERDUART. Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 17:30. Cata de Cervezas Ámbar: “Descubre las Nuevas Cervezas AMBAR”. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 19:00. Cata de Cervezas Ámbar: “Descubre las Nuevas Cervezas AMBAR”. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

Jueves 20 de abril

FHF y La Pandi ponen en marcha la “Ruta de La Pandi por los colegios de Tudela y La Ribera”. Fomentando una alimentación saludable. Lugar: Centros escolares de La Ribera. 9:30 a 12:30. Talleres infantiles VERDUART Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 17:30. Presentación del Libro “103 Recetas de Verduras de Tudela Con Isabel”. Durante la presentación los cocineros del Bar Iruñazarra de Pamplona nos realizarán algunas de las recetas del libro. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 20:00. Descubre todo sobre la cata de aceite de oliva Virgen Extra Ecológico de la mano de Aceite Artajo. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

Viernes 21 de abril

FHF y La Pandi ponen en marcha la “Ruta de La Pandi por los colegios de Tudela y La Ribera”. Fomentando una alimentación saludable. Lugar: Centros escolares de La Ribera. 9:30 a 12:30. Talleres infantiles VERDUART. Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 17:00. Visita guiada en familia al Centro de interpretación de la huerta (Incluye taller para familias con niños/as entre 4 y 10 años). 18:00. Encuentros musicales. Cita con el musicólogo Mariano Navarro para entender el programa que la OSN ofrecerá a continuación en el teatro. Lugar: Centro Cívico Lestonnac. 18:30. Entrega de premios 21º Concurso de Microrrelatos. Lugar: Casa del Almirante. 19:30. Orquesta Sinfónica de Navarra: “Galantes y románticos”. Sabine Meyer, Clarinete. Chritophe Russet, Director. Lugar: Teatro Gaztambide. 19:30. “Hoy Comemos con Conservas Medrano”. Degustación popular de Pochas con verdura acompañadas de Cerveza Ámbar, vinos Malón de Echaide y Coca Cola. Sorteo de regalos de los patrocinadores entre los participantes de la degustación.Lugar: Carpa Orden del Volatín. 20:00. Visita guiada nocturna a la Catedral de Tudela. 20:30. Cata “Made in Navarra”. Se catarán 3 vinos; blanco, rosado y tinto acompañados por pinchos de verdura en 18 grados. 21:00. Cena de verduras en las sociedades Tafureria y Topero. 21:00. Concierto Merce. Lugar: Plaza el Batallador. 22:30. Concierto de Hedonia. Lugar: Plaza el Batallador.

Sábado 22 de abril

8:30. Torneo Express de Padel “Fiestas de la Verdura” fase de Liguilla en SDR Arenas. 10:00 a 14:00. “IV Feria de la Verdura y la Gastronomía”. Exposición y venta de producto local y de temporada, cocina en directo, demostración de pelado y cocinado de verduras, catas de aceite y vino, degustación y talleres infantiles. Lugar: Paseo del Queiles.

CAPITULO GENERAL DE LA ORDEN DEL VOLATIN 10:00. Acogida de Cofradías y Desayuno. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 10:40. Marcha Cívica a la Catedral de Tudela. 11:00. Misa Navarra. Lugar: Catedral de Tudela. 11:45. Recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12:00. Capítulo General de La Orden del Volatín. Entrega de premios y nombramientos. 13:00. Marcha Cívica hacia la Plaza de los Fueros. 13:30. Fiesta Popular amenizada por los Gigantes, Dantzaris y Gaiteros de Tudela en la Plaza de los Fueros. 14:30. Ágape de Hermandad. Restaurante La Parrilla Vinos de Bodegas Chivite. Copas Royal Bliss.

11:00. Visita temática del espárrago y aceite Artajo. Visita guiada a la plantación y al trujal, cata de aceite y charla degustación de espárrago. / 11:00 Picnic entre olivos. 11:30 a 13:00. Demostración de platos de otras culturas con verduras de Tudela. Lugar: cocina del Mercado de Abastos. 11:30 a 14:30. Tren turístico por la ciudad. Salida de C/ Muro. 12:30. Concierto de las bandas de las escuelas municipales de Barcelona, Bilbao y la banda infantil de la Escuela Conservatorio “Fernando Remacha”. Lugar: patio de la Escuela-Conservatorio. Directores. Jesús María Santos, Maurici Albás y Míkel Albistur. 17:00 a 20:00. Tren turístico por la ciudad. Salida de C/ Muro. 17:30. Taller en familia “Little Chef”. Taller de cocina en inglés para niños de entre 3 a 7 años. Lugar: Carpa Orden del Volatín situada en Paseo del Queiles. 19:00 a 23:00. Zona canalla: Conciertos de Los Flamingos, Meridian y Da igual. Lugar: Plaza Mercadal. 19:30 a 21:00. Pasacalles del Paloteao del Casco Viejo de Tudela/ Tuterako Alde Zaharreko Paloteaua. Lugar:por las calles de Tudela. 20:30. Danza Contemporánea: INA. Lugar: Teatro Gaztambide. 23:00. Carlos Jean. Lugar Plaza Fueros.

Domingo 23 de abril

8:30. Fase de grupos Torneo Express de Padel “Fiestas de la Verdura”. Fase final a partir de las 16:00. Cuartos semifinales y finales sobre las 19:00. Entrega de premios. Juez Arbitro: Nacho Ultra Navas. Lugar: SDR Arenas. 10:00 a 20:00. Celebración DÍA DEL LIBRO. Stands de librerías y floristerías de Tudela. Lugar: Plaza de los Fueros. 11:00. Presentación Oficial de la Cofradía del Tomate “el Feo de Tudela”. Lugar: Huerta en Moskera. Se procederá a presentar la Cofradía y su indumentaría, procediendo además a plantar para los asistentes, plantas de semilla de Tomate variedad antigua “el Feo de Tudela”. 11:30 a 14:30. Tren turístico por la ciudad. Salida de C/ Muro. 12:00. Encierro simulado. Lugar: C/ Rúa, plaza San Jaime, Roso y plaza Yehuda ha Leví. 10:00. Campeonato Futbol 3x3. Lugar: junto a la Carpa de la Orden del Volatín. 14:30. Paellada Popular de Verduras ofrecida por el CD Tudelano. Lugar: Junto a Carpa Orden del Volatín. 16:15. Charanga hasta el Estadio Elola. Lugar: desde la Carpa de la Orden del Volatín hasta el campo de Fútbol. 17:00. Partido de liga Segunda Federación Jornada 31, CD Tudelano - Racing Rioja. Entrada Gratuita. Durante el partido habrá hinchables. Lugar: Estadio Municipal de Tudela. 17:00 a 20:00. Tren turístico por la ciudad. Salida de C/ Muro. 18:30. Cocina healthy con tu bebé y Kids&Us (1-2 años). Taller de cocina en inglés dirigido a niños de 1 y 2 años acompañado de mamá o papá. Lugar: Carpa Orden del Volatín situada en Paseo del Queiles.

Lunes 24 de abril

17:30. SUPER CONCURSO “Y tú ¿cuánto sabes del brócoli?”. Busca a las embajadoras del brócoli por la Plaza Nueva, cuéntales y tendrás premio asegurado. Lugar: Plaza de los Fueros de Tudela. 18:00. “Bocados del Mundo con Verduras” a Cargo de Restaurante Árido. Lugar: Sede de la Orden del Volatín. 18:30. Taller interactivo de alimentación saludable para niños de 5 a 12 años y sus familias. Con +Brocoli y FHF conoceremos más sobre brócoli con La Pandi de forma divertida seguiremos aprendiendo sobre alimentos saludables. Sorteo de regalos entre los asistentes y degustación de brócoli para los participantes al taller. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

Martes 25 de abril

“Los más pequeños de Tudela descubren a Brocolín” +Brocoli y FHF visitan las guarderías de Tudela con Brocolín para que los más pequeños de la casa puedan conocer de cerca el brócoli. Lugar: En las diferentes guarderías de Tudela. 9:00. Concurso de España de Pincho de Verdura. Lugar: Teatro Gaztambide. 18:00. Entrega de premios del Concurso de España de Pincho de Verdura Acto abierto al público. Lugar: Teatro Gaztambide. 20:00. Cata de Vino de Bodega La Calandria, Pura Garnacha, dirigida por Luis Remacha. Aforo limi-tado. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Patrocina: Bodega La Calandria. Organiza: Orden del Volatín.

Miércoles 26 de abril

9:30 a 12:30. Talleres infantiles VERDUART Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela, realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 13:00. Presentación del Menú especial de verduras en el Hospital Reina Sofía de Tudela. El centro hospitalario se ha sumado a la celebración de las Fiestas de la Verdura sirviendo a sus pacientes un menú elaborado con diferentes verduras. 17:30. Taller de Cocina a cargo de los alumnos de la Fundación Escuela Taller El Castillo. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

Jueves 27 de abril

9:30 a 12:30. Talleres infantiles VERDUART Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 19:30. Concierto del aula de pop-rock de la Escuela de Música. Lugar: Plaza Vieja. Fiel a su cita, el aula de música moderna de la Escuela de Música volverá a estar presente en las Fiestas de la Verdura. Grupos como Queen, Aerosmith o Muse serán los protagonistas de este recital de música de pop-rock. 20:00. Primer Certamen Restapa. Degustación de 7 tapas+ 5 bebidas. Lugar: Carpa Orden del Volatín. Restaurantes participantes: Remigio, Iruña, Beethoven, Topero, Le Bistrot, De Temporada y La Catedral. Organiza: Orden del Volatín.

Viernes 28 de abril

9:30 a 12:30. Talleres infantiles VERDUART. Los alumnos de 1º de primaria de los diferentes colegios de Tudela realizarán obras de arte usando verduras como elemento principal. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 17:00 a 19:00. “La huerta de papel”. Taller de manualidades de verduras de papel. Lugar: Mercado de Abastos. 17:00. Entrega de premios del Certamen “Imagina y Sueña: Alcachofa de Tudela” Lugar: Carpa Orden del Volatín. 19:00. Degustación Popular de verduras con productos Gvtarra y Aceites Sandúa. “Eroski con las Verduras”. Lugar: Hipermercado Eroski. 19:30. Degustación gratuita de verduras Lugar: Polideportivo Ciudad de Tudela. 20:00. Partido de Liga Primera División Fútbol Sala correspondien¬te a la Jornada 27, Aspil Jumpers Ribera Navarra Vs Industrias García Santa Coloma. Lugar: Polideportivo Ciudad de Tudela. 21:30. Cena Popular con vinos Gran Feudo. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 21:30. Entrega del IX Premio Memorial “Quique Castel Ruiz” durante la Cena Popular. Lugar:Carpa Orden del Volatín.

Sábado 29 de abril

DÍA DE LAS BARDENAS REALES

10:00 - 10:30 - 11:30. Visitas guiadas al Parque Natural de Bardenas Reales. Duración 3 horas aprox. 11:00. Charla coloquio “Los Minerales que alimentan la Verdura”. Acompañada de una carpa didáctica para niños donde aprender sobre los minerales. Lugar: Sede de Bardenas Reales, en calle San Marcial nº19 de Tudela. 12:00. Degustación de migas elaboradas por Bardenas Reales con hinchables para niños. Lugar: Sede de Bardenas Reales en calle San Marcial nº19 de Tudela. 13:00. Actuación de Edu Soto Lugar: Sede de la Comunidad de Bardenas Reales. 21:30. Cena institucional Comunidad de Bardenas Reales. Para representantes de entidades congozantes. Lugar: Carpa Orden del Volatín.

9:00. Campeonato de Futbol sala 3. Lugar: Junto a la carpa de la Orden del Volatín. 11:30 a 13:00. Demostración de platos de otras culturas con verduras de Tudela. Lugar: cocina del Mercado de Abastos. 11:00. Picnic entre olivos de Artajo. 12:00 a 13:00. Visita teatralizada interactiva ”vida en el mercado”. Lugar: Mercado de Abastos. 12:30. “Hoy Comemos con UVESA” Degustación popular de Alitas de Pollo con Verdura, acompañadas de Cerveza Ámbar, vinos Malón de Echaide y Coca Cola. Sorteo de regalos de los patrocinadores entre los participantes de la degustación. Lugar: Carpa Orden del Volatín, situada en Paseo del Queiles. 19:00. Degustación Popular de Pinchos de Verdura en la S.G. El Rebujito en la Plaza Mercadal, nº 20 bajo. 19:00 a 22:00. Degustación popular de pinchos de verduras “Reyno Gourmet” Sociedades participantes: Tafurería, Caldereros, Andatu, Moskera, La Jota, Revolvedera, La Teba, Beterri, Ciudad Deportiva y Topero. 23:00. Ginebras Lugar: Plaza Fueros.

Domingo 30 de abril

12:30. Final del Concurso de Menestras de la Ribera. Presentado por Joaquim Torrens. Primer premio: 300 euros, segundo premio: 200 euros, tercer premio: 100 euros y entrega de diplomas y alcachofas a los participantes. Lugar: Carpa Orden del Volatín, situada en Paseo del Queiles. 12:00. Encierro simulado. Lugar: C/ Rúa, plaza San Jaime, Roso y plaza Yehuda ha Leví. Organiza: Orden del Volatín. 12:30. Entrega de premios Master Chef Residencias, durante el concurso de Menestras. Lugar: Carpa Orden del Volatín. 13:00. Cata rápida “2 Vermuts + 2 pinchos verdura” en 18 grados. 18:30. Día Internacional de la DANZA. Lugar: Teatro Gaztambide. 19:30. “Hoy Comemos con Frutas y Verduras Castel Ruiz”. Degustación popular de “Alcachofas Fritas” acompañadas de Cerveza Ámbar, vinos Malón de Echaide y Coca Cola. Sorteo de regalos de los patrocinadores entre los participantes de la degustación. Lugar: Carpa Orden del Volatín, situada en Paseo del Queiles.

Lunes 1 de mayo

11:00 a 14:00. Concurso de guisos con verduras de la Asociación de Jubilados la Ribera (11:00 aperitivo, inicio del concurso, 13:30 fallo del jurado, entrega de premios y comida popular) Lugar: Asociación de Jubilados La Ribera, en Plaza Padre Lasa. 12:30. “Hoy Comemos con JATA”. Degustación popular de productos vegetales Foodys y Verduras Gvtarra elaboradas con electrodomésticos JATA, acompañada de Cerveza Ámbar, vinos Malón de Echaide y Coca Cola. Sorteo de regalos de los patrocinadores entre los participantes de la degustación. Lugar: Carpa Orden del Volatín, situada en Paseo del Queiles.

ARGUEDAS Sábado 22 de abril. 12:00. Taller infantil Me importa un pimiento. Lugar: Plaza del Tinglao. 21:00. Concierto Grupo Botxorno. Lugar: Plaza del Tinglao. Contaremos también con una amplia oferta de pinchos y menús de verduras en nuestros bares y restaurantes.

FUSTIÑANA Sábado 22 de abril. 13:00. Concurso de Menestras de Fustiñana. Fallo del jurado a las 13:30. Lugar: Polideportivo Municipal. Domingo 23 de abril. 18:30. Teatro adultos “Aquí no paga nadie” del grupo As de T. Lugar: Polideportivo Municipal. Lunes 30 de abril. 19:00. Concierto de cuerda “Sarasate Intimo” Grupo Suakai. Lugar: Centro Cívico de Fustiñana.

Más información: https://fiestasdelaverdura.com/programa-2023/

