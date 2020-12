Apoyo unánime del pleno de Tudela al convenio para reformar Coscolín

Actualizada 01/12/2020 a las 09:26

El pleno del Ayuntamiento de Tudela dio este lunes luz verde inicial, por unanimidad, al convenio con la sociedad pública Nasuvinsa para regenerar la zona del Horno Coscolín de la ciudad, enclavada en el Casco Antiguo, concretamente junto a la plaza Vieja. Un proyecto arquitectónico y urbanístico para reurbanizar la citada zona que incluye la construcción de cuatro bloques con 24 viviendas de VPO, a partes iguales entre régimen de compraventa y alquiler, recuperar la plaza, tres locales comerciales y dotacionales y un parking subterráneo de 22 plazas.

Las obras se prevé que comiencen en primavera y el Gobierno foral, a través de Nasuvinsa, invertirá en esta intervención cerca de 8 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá 364.192 euros del coste de urbanización de la plazuela de Coscolín.

En una sesión plenaria que se desarrolló de forma semipresencial -parte de los ediles en el salón de plenos y otros desde sus casas -y con problemas técnicos para escuchar las intervenciones del alguno de estos últimos concejales, principalmente del portavoz del PSN Ángel Sanz, este fue el único punto en el que tanto el equipo de Gobierno de NA+ como I-E y los socialistas no solo se mostraron de acuerdo, sino que reconocieron sus respectivos trabajos. El edil de Urbanismo, Zeus Pérez, haciendo referencia a que la idea de esta intervención surgió hace 20 años y hasta ahora no se había ejecutado, consideró que “este no es un proyecto de derechas ni izquierdas, ni de partidos, ya que es de todos y para todos los tudelanos y tudelanas”. Unas palabras que refrendó el alcalde, Alejandro Toquero.

IMPULSO PARA EL CASCO VIEJO

Zeus Pérez explicó que el Ayuntamiento ha conseguido rebajar la cantidad que aportará de 900.000 a 364.192 euros. Añadió que, según el convenio, el Ayuntamiento “tendrá que hacer una expropiación forzosa en la Unidad 19”, y que se incluye un compromiso para que un local de 169 metros cuadrados se ceda al consistorio “mediante una cesión onerosa con el fin de poder trasladar el SAC del Ayuntamiento para dar un mejor servicio y regenerar el Casco Antiguo”.

Agradeció la labor de Nasuvinsa y de la anterior corporación municipal (I-E, PSN y Tudela Puede), además de la actual, gobernada por NA+ “que siempre ha mostrado interés en este compromiso entre generaciones para seguir recuperando el Casco Histórico de Tudela”.

Olga Risueño (I-E) consideró esta intervención como “de suma importancia para el Casco Antiguo y para Tudela, en general”. Recordó que en la legislatura pasada “se consideró que la regeneración urbana de este entorno era una prioridad para la ciudad” y dio la enhorabuena tanto al anterior alcalde, Eneko Larrarte como “al buen trabajo en esta legislatura de Urbanismo y Nasuvinsa, que han seguido”.

El portavoz del PSN, Ángel Sanz, calificó este proyecto de “un anhelo histórico de Tudela desde hace 20 años”. Dijo que “será realidad porque el anterior Ayuntamiento se puso a trabajar en ello y gracias a un gobierno foral progresista”. Destacó la colaboración entre Nasuvinsa y el Ayuntamiento “para la regeneración del Casco Antiguo.

ORDENANZA CÍVICA

En la sesión, y esta vez con la abstención de I-E y PSN, se dio luz verde inicial a la ordenanza municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos de Tudela. La misma regula, entre otros aspectos, el botellón, e incluye que los infractores puedan optar reparar los daños o realizar labores sociales en vez de pagar la multa.

Fernando Ferrer (NA+) dijo que este año ha habido unas 510 quejas o sugerencias ciudadanas sobre conductas cívicas, “lo que nos hace ver que hace falta la ordenanza”. Risueño dijo que habían tenido poca participación y planteó dudas cómo, por ejemplo, qué criterios se seguirán para declarar una zona de la ciudad saturada por actos incívicos. Sanz (PSN) dijo que le genera dudas que las sanciones puedan intercambiarse por trabajos para la comunidad.

RUEGOS Y PREGUNTAS



Concurso de limpieza. Fernando Ferrer, edil de NA+ y presidente de la Mancomunidad de la Ribera, afirmó que la entidad prevé adjudicar el concurso de limpieza para 17 localidades de la comarca, incluida Tudela “antes de fin de año”. El edil respondió así a una pregunta de Olga Risueño. Respecto a la posibilidad de rebajar la tasa de basura a sectores como la hostelería por el parón que están sufriendo debido a la pandemia de la covid-19, Risueño, afirmó: “Hasta donde yo sé, se llevó una propuesta y no salió,”. “Esta semana tendremos una reunión y discutiremos una nueva propuesta”, señaló Ferrer.



Carta de capitalidad. Risueño también preguntó al alcalde, Alejandro Toquero, si existe un segundo informe para argumentar la demanda de una Carta de Capitalidad para Tudela. El alcalde señaló que “es un trabajo que se ha realizado utilizando como base el anterior del Consorcio Eder, la UNED, técnicos y Policía Municipal”. “Hemos añadido un catedrático experto en fiscalidad y servicios supramunicipales de Madrid, y ahora se stá creando un único documento. Tengo un borrador que hay que ultimar y, en cuanto lo tenga, estaré encantado de que vayamos todos de la mano. Ese documento dice que la ciudad necesita una financiación superior”, afirmó.



Tarjetas... sin euskera. Ante la pregunta de Marisa Marqués de por qué no se ha incluido el euskera entre los idiomas en los que se han realizado las nuevas tarjetas para la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Anichu Agüera dijo que “si la persona que habla la lingua navarrorum tiene problemas de comprensión y lectura del castellano realmente existe un problema, el de no conocimiento del castellano en la zona no vascófona”.

