Clubes de Tudela se concentran “por instalaciones deportivas dignas”

25/02/2020 a las 06:00

Alrededor de 600 personas salieron ayer lunes a la calle para pedir “unas instalaciones deportivas dignas para Tudela”. Y lo hicieron en el marco de la concentración organizada por los clubes de fútbol de la ciudad CD Tudelano, CD Lourdes y CD San Javier, junto con el Trofeo de la Amistad, de fútbol aficionado, y el Ribera Navarra, de fútbol sala.

El acto tuvo lugar en la plaza de los Fueros de la capital ribera, donde representantes de las cinco entidades deportivas leyeron un manifiesto para dar a conocer “el deficitario estado de las instalaciones deportivas de la ciudad”. Además, también mostraron su “preocupación por la situación en la que se encuentra el fútbol de Tudela”.

“Llevamos años sufriendo la falta de inversión en nuestras instalaciones. La dejadez de la que todas ellas han sido objeto nos ha llevado hasta la desoladora situación en la que nos encontramos a día de hoy”, apuntaron.

Un situación que, como se recordará, pasa por los dos nuevos campos de césped artificial que se van a hacer en el Complejo Deportivo Municipal Clara Campoamor, que serían “insuficientes” para acoger a las más de 1.000 personas que practican este deporte en la ciudad, que suponen el “5% de la población de Tudela”. “El error es pensar, asumir y dar por hecho que con la construcción de los dos campos estaría todo solucionado”, añadieron.

Y es que, según dijeron, “Tudela pasaría a tener únicamente dos campos de hierba artificial en el Nuevo Luis Asarta y uno en Santa Quiteria -el otro se dejaría de usar por problemas de hundimiento-, donde sería imposible albergar y dar cabida a todos los equipos de la ciudad”.



CIERRE DEL ESTADIO

Señalaron que a esta situación se llegaría también si no se reforma el Ciudad de Tudela, que se encuentra en pésimo estado y con un fondo cerrado por riesgo de derrumbre, ya que eso llevaría a su cierre. Por el momento, el Gobierno de Navarra ha desestimado destinar una partida de los presupuestos de este año para este fin y solo se cuenta con la partida de 325.000 euros del presupuesto del Ayuntamiento de Tudela. Una reforma impulsada por NA+ y que se hará por fases, con un coste estimado de 3 millones de euros. Además, se hará con césped artificial para darle más uso.

“Desde que se construyó el estadio Ciudad de Tudela, allá por 1969, apenas ha tenido ninguna reforma. Los años han ido pasando y, por unas u otras circunstancias, se ha convertido en un campo prácticamente en ruinas”, señalaron, al tiempo que insistieron en que “ha sido cerrado parcialmente en dos ocasiones y, probablemente, a la tercera irá la vencida”.

Por todo esto, consideraron que la rehabilitación del Ciudad de Tudela es la única solución. “De esta manera, se podría asegurar la capacidad de todos los clubes de la ciudad para poder albergar a todos sus equipos”, indicaron, a la vez que recordaron el mal estado de los campos de Santa Quiteria, “con desniveles cada vez mayores, que suponen un peligro para todo aquel que practique el fútbol en ellos”.

Además, afirmaron que, así, “Tudela, capital de la Ribera, seguiría contando con un estadio de fútbol para la práctica de este deporte y el disfrute de la afición de espectáculos deportivos de diferentes niveles u otra clase de eventos que pudieran llevarse a cabo en una edificación de estas características”.

“Tudela necesita y merece unas instalaciones deportivas de calidad, a la altura de la ciudad y de sus ciudadanos”, porque, tal y como reconocieron, “tres campos de fútbol 11 son insuficientes para todos los equipos de las diferentes categorías”. Y, sin ir más lejos, también comentaron que “ante la falta de instalaciones y el mal estado de las existentes, en momentos puntuales, el Ayuntamiento ha llegado a pedirnos a los clubes que no formásemos más equipos de los que teníamos en nuestro fútbol base”. “¿Cómo le decimos a un niño o una niña que no va a poder jugar porque no podemos proporcionarle un lugar para hacerlo”, concluyeron.

EL PLENO PIDE FINANCIACIÓN PARA EL ESTADIO SOLO CON LOS VOTOS DE NA+

El pleno del Ayuntamiento de Tudela aprobó ayer una moción presentada por Navarra Suma en la que se manifiesta al Gobierno de Navarra el “malestar y disconformidad” con no haber incluido en los Presupuestos de Navarra una subvención para la reforma del estadio Ciudad de Tudela, cuyo coste estimado es de casi 3 millones de euros. Al mismo tiempo, insta al Ejecutivo a incluir en los citados Presupuestos una partida de 2 millones con este fin.

La propuesta salió adelante solo con los votos de NA+ (11), que tiene mayoría absoluta, ya que I-E se abstuvo (7) y PSN se opuso (3).

En el debate, el portavoz socialista, Ángel Sanz, aseguró que a su partido “siempre” les ha preocupado este estadio y añadió que ha habido una falta de mantenimiento “fruto de la dejación de muchos años”. Dijo que la reforma es una decisión unilateral de Navarra Suma y le acusó de incluir en el presupuesto municipal una subvención del Gobierno de 325.000 € sin saber si se iba a conceder. “Es necesario un informe técnico y económico y pensar si es viable económicamente”, dijo. Además, insistió en que su política no es la de “parcheos”.

Olga Risueño (I-E) reconoció el estado “calamitoso del estadio desde hace años” e incidió en la decisión unilateral de NA+ de reformarlo. Añadió que, por ahora, no se conoce el coste real de la reforma. “Ahora se ha licitado un concurso de ideas, pero será el proyecto el que dirá el presupuesto definitivo”, señaló.

También se refirió a que NA+ incluyó en el presupuesto de Tudela la subvención del Gobierno de 325.000 € “sin saber nada, sólo porque NA+ los pedía”. “No decimos no a la rehabilitación, hace falta una solución, pero el fútbol no es el único deporte. El Gobierno tiene que aportar, pero no con una lista de deseos de NA+, sino trabajando”, señaló.

Por su parte, Irune García reconoció que no se ha mejorado el estadio en años, y acusó al PSN de apostar por un estadio nuevo y de no cumplir su programa. “Hemos enviado todos los informes e I-E y PSN, cuando gobernaban Tudela, apostaron por otras infraestructuras deportivas. ¿No vieron cómo estaba el Ciudad de Tudela”, aseveró.

Selección DN+