Fiestas de Tudela

25/07/2019 a las 06:00

Siempre se ha dicho que las fiestas patronales de Tudela en honor a Santa Ana comienzan el día 24 a las 12 horas. Lo primero es correcto, pero lo segundo... es más que discutible. Y es que para muchos tudelanos y tudelanas el tradicional almuerzo es el acto que abre estos siete días festivos. Un acto que, aunque no esté en el programa oficial, es un must para los vecinos y para todos aquellos que visitan la ciudad en estos días. Y no es para menos. Sirve para coger fuerzas antes de empr

Si no te quieres perder nada de las fiestas de tu localidad, aprovecha nuestra oferta y hazte suscriptor de DN+ Suscríbete

Selección DN+