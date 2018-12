Dos tudelanos, de rally solidario a Marruecos

05/12/2018 a las 06:00

Prestar ayuda humanitaria en los lugares más necesitados de Marruecos. Eso es lo que están haciendo los tudelanos Miguel Fernández, de 49 años, y Ángel Miral, de 35, a través de su participación en la 6ª edición del Rally Clásicos del Atlas Invernal, que comenzó el pasado sábado.

En concreto, se trata de una prueba que mezcla el turismo y la cultura con la solidaridad. Y es que los participantes -unos 25 en esta edición- deben afrontar, con sus propios medios o buscando la ayuda de otros equipos, las dificultades propias de este tipo de carreras, mientras reparten los juguetes, la ropa, los medicamentos o el material escolar que llevan para los niños más pobres.



Unos bienes que, en el caso de estos tudelanos, han sido donados por amigos o vecinos. “La ropa nos la ha dado una amiga que tiene niños pequeños, el material escolar amigos y vecinos...”, señala Fernández, al tiempo que añade que “cada uno dona lo que puede”. Tampoco se olvida de sus patrocinadores, que también les han ayudado a preparar esta aventura.



Con coches antiguos

Otra de las características de esta prueba es que hay que participar con vehículos clásicos populares y todo terreno 4x4, que tengan al menos 20 años de antigüedad y cuyo peso máximo autorizado no exceda los 3.500 kilos. En el caso de Fernández y Miral, lo están haciendo con un Seat Ibiza del año 1991, que pertenecía a un vecino de Tudela ya fallecido y que no tiene ni dirección asistida.



Una norma que le da un plus de aventura al rally, ya que el vehículo puede dejarles ‘tirados’ en cualquier momento. Sin embargo, es algo que no preocupa en exceso a estos tudelanos. “Ahí está la aventura”, indica Fernández, que es la tercera vez que realiza esta prueba, mientras que para Miral es la primera. “Si lo haces con un todoterreno medio nuevo es divertido, pero no es lo mismo. La aventura es que el coche te pueda hacer una faena en cualquier sitio”, apunta. Pero, si esto pasa, señala que llevan repuestos, herramientas... y que tienen algún conocimiento de mecánica. En este sentido, Fernández manifiesta que es “un apasionado de los coches”, aunque profesionalmente no tenga nada que ver con el mundo del motor. Él es escolta y Miral se dedica a instalar aires acondicionados.



Siete etapas

La prueba, que se prolongará hasta este sábado, consta de siete etapas. De esta forma, cada día recorrerán distintos pueblos y aldeas del Atlas marroquí y de las zonas desérticas. Unos lugares que, según comentaron son muy diferentes. “Los niños van descalzos, con chilaba y la gente vive en casas de adobe que no tienen puertas ni ventanas”, explica.



En cualquier caso, ambos afirman que esperan “acabar la prueba y poder volver a casa con el coche”.



