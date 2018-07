El público que esperaba el concierto de La Raíz impide la celebración de La Revoltosa

Actualizada 27/07/2018 a las 13:36

La multitud de personas que esperaban la noche de este jueves a la actuación del grupo valenciano La Raíz en la plaza de los Fueros de Tudela impidieron que se pudiera celebrar La Revoltosa.

Cuando llegó la hora, la banda municipal comenzó a tocar. Los que estaban animados a bailar en este tradicional acto de las fiestas de Santa Ana no pudieron terminar de dar la vuelta al kiosko de la plaza, ya que los jóvenes allí congregados para coger sitio para el recital les cortaban el paso. Ocupaban el hueco que había entre el escenario y monumento emblemático de la capital ribera.

Agentes de la Policía Local trataron de abrir el paso, pero no fue una medida efectiva, por lo que la Revoltosa no se llevo a término. Tuvo que ser el propio alcalde de la Ciudad, Eneko Larrarte, el que pidiera a los asistentes que se retiraran porque si no no iba a poder comenzar el concierto.

No obstante, el primer edil ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que asume la responsabilidad de la cancelación del acto.

Todas las disculpas del mundo a quienes no habéis podido disfrutar de la Revoltosa hoy en #Tudela Lo.siento, responsabilidad exclusiva mía. Pero @laraizband nos ha sobrepasado y no me extraña, vaya marcha!



La siguiente no nos pasa, lo siento de verdad.#Seguimos#SantaAna18 pic.twitter.com/T67ANPuFRL — Eneko Larrarte (@eneko_larrarte) 26 de julio de 2018

