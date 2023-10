"El futuro de Sendaviva es esperanzador e ilusionante"

gerente de Sendaviva, Rubén González, quien destaca que “tenemos un producto de muy buena calidad”. “El futuro del parque es esperanzador, ilusionante. Nos gustaría que fuera una referencia en unos pocos años a nivel casi europeo y creo que se están dando los pasos”. Son palabras delquien destaca que “tenemos un producto de muy buena calidad”.

dos décadas de andadura del parque han sido “un viaje apasionante” en el que el apoyo del Consideró en el encuentro celebrado este viernes que estasen el que el apoyo del Gobierno foral “nos ha permitido ir creciendo y convertir este parque, con un turismo sostenible y tranquilo, que es lo que más se valora, en una referencia no solo en Navarra sino en el norte del país”.

Una sostenibilidad, no solo medioambiental sino también económica, que consideró que “no es una moda, sino una exigencia de todas las empresas, lo mismo del sector turístico”. En este sentido, señaló que cuando se creó Sendaviva, hubo que generar rápidamente zonas verdes “pero desde el minuto uno empezamos a regular todo el gasto hídrico”. “Siempre tenemos que dar ejemplo. Nuestro riego es por goteo y está digitalizado totalmente. este año que hemos tenido noticias de posibles restricciones de agua hemos hecho que todos nuestros jardines no se regaran lo suficiente, porque tenemos que dar ese mensaje de responsabilidad”, dijo, citando otras medidas como contar con circuitos cerrados en las atracciones de agua “y no perdemos ni una gota”, placas solares o intentar “que todo lo que se usa en el parque no sea de un solo uso”.

Por otra parte señaló que “la inmensa mayoría de proveedores son de la zona, y son los mejores”. En concreto, en los últimos 10 años el 77% del gasto corriente del parque “ha sido a proveedores navarros, y en el caso de inversiones, en torno al 75% del gasto. Añadió que se han creado también campings o casas rurales, adecuando otras y también hoteles al público de Sendaviva. “Es la razón de ser del parque, que todo ese impacto en la zona sea positivo”, reflejó.

En cuanto al perfil de visitantes, dijo que “siempre ha sido un público familiar”. Su procedencia, al principio, era principalmente de Navarra, pero ahora, con mucho más público que en sus inicios, en el parque, el 60% de los visitantes proceden de País Vasco y Navarra, casi un 10% de Cataluña y Madrid “Y estamos incorporando Cantabria y algo del sur de Francia, haciendo crecer el número de visitantes, que es lo importante”.