Ribaforada, repleta de fiestas

Había ganas de fiesta en en Ribaforada . Así lo demostraron los vecinos que este miércoles abarrotaron la plaza, inundándola de los colores blanco y rojo, para asistir al inicio del ciclo lúdico.

Fue el alcalde de la localidad, Tirso Calvo (PSN), quien prendió la mecha del cohete que puso en marcha la fiesta. “Vamos a dar comienzo a las mejores fiestas del mundo. Vamos a vivirlas en paz y convivencia, pero disfrutando a tope”, les dijo a sus vecinos antes de pronunciar los tradicionales ¡vivas! al patrón, San Bartolomé, a Navarra y a Ribaforada -un viva a la localidad que pronunció tres veces seguidas-.

Tras la explosión del cohete, se pusieron en marcha 7 días dedicados al disfrute de vecinos y visitantes. Un cohete que “cuando ha ido al cielo, me he acordado de mi tío Pilolo, al que le tenía muchísimo cariño y ya no está entre nosotros”, dijo el alcalde, haciendo extensivo ese recuerdo a “todas las personas” que, como su tío, “no están aquí”. Tildó el acto de una “experiencia única y momento mágico y maravilloso”. “Los cimientos de la plaza se han movido de los saltos que ha dado la gente de alegría y felicidad”, dijo.

Una alegría que demostraron los vecinos tanto en el acto, amenizado también por la Banda de Música, Comparsa de Gigantes y Gaiteros de Ribaforada, como, posteriormente por distintas calles.

Aunque el chupinazo marcó el inicio festivo, antes del mismo se homenajeó al CD Ribaforada, que fue nombrado Ribaforadero Popular de 2023 por el Motoclub Caballos de Fuego. Recibió una placa conmemorativa.

También hubo un homenaje a Antonio Escalona y José Lamata, por su reciente jubilación en el Ayuntamiento, y se entregaron los premios del concurso de carteles que ganó, en adultos, Luis Miguel Chaverri (300 €).