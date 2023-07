Música de pasodoble para Santiago

“Es la única procesión católica en toda España en la que se toca música no religiosa”. Con estas palabras, el presidente de la Orden del Volatín, Emilio Garrido, describía una de las peculiaridades de la entrañable procesión de Santiago de Tudela que, este martes, como cada 25 de julio, reunió a un buen número de vecinos de todas las edades, fieles a su cita con el apóstol en su desfile por el Casco Antiguo de la ciudad.

La Orden del Volatín, desde 1983, fruto del permiso que le otorgó, con tal fin, el entonces arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela José María Cirarda.

Pero las particularidades de esta procesión, que quizá por ellas un buen número de tudelanos la siente como “muy nuestra’, no quedan ahí. Y es que, como ya es más que conocido, la imagen que desfila es un San Juan Bautista de plata de primera mitad del siglo XV que fue transformado y adaptado a su nueva identidad, la de Santiago, en el siglo XVIII. Y además, participa el propio apóstol, interpretado desde hace 5 años por la tudelana Edurne Miramón López, de 23 años, a lomos de su caballo ‘Umati’ que, por su puesto, para no romper con las curiosidades del acto religioso... no es blanco.

LA CITA, EN LA CATEDRAL

Integrantes de la Orden trasladaron la imagen de Santiago el pasado 14 de julio desde el convento de las Clarisas, donde Estas la custodian durante el año, hasta la capilla de la Virgen Blanca de la Catedral.

Antes de iniciarse la procesión, como es costumbre, los asistentes a la misma que lo desearon pudieron recoger ramos de albahaca para participar en el acto religioso donados a la Orden por Ana Gracia para este día especial. Una vez todo preparado, sobre las nueve y media de la mañana, la imagen abandonó el templo para encontrarse con los vecinos que la esperaban para acompañarla en su desfile anual. Fue portada por Juan Ignacio Celaya e Ignacio Lizaldre, de la Orden, junto con Jesús Hernández y David Ilarri, que cogió el testigo de su suegro, Jesús Arz. Les acompañaron los niños Alex González y Ana Salvador.

Vicente Ferrer. Abrió el desfile procesional la Comparsa de Gigantes de Tudela, seguida de Edurne Miramón a lomos de su caballo y la imagen del apóstol, flanqueada por los tudelanos que no se quisieron perder esta tradicional procesión. Completaron el cortejo las autoridades eclesiásticas, representantes de la Orden del Volatín con su presidente, Emilio Garrido , al frente; el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero , junto a 6 ediles del equipo de Gobierno de UPN , y las concejalas Olga Chueca ( PSN ) e Irene Royo ( PP ) -Eneko Larrarte (Contigo Tudela) asistió con la Comparsa de Gigantes, a la que pertenece-; y la Banda de Música, dirigida por

"ESPECIAL" PARA LOS TUDELANOS

Garrido no dudó al afirmar que esta procesión es “muy querida” por los ciudadanos y que es su acto festivo preferido. “Esta procesión huele a albahaca. Me gusta que sea tan popular. La Orden la recuperó y, hoy por hoy, a la gente le encanta, viene y disfruta de ella”, dijo.

Garrido, que durante años representó a Santiago a lomos de su caballo, reconoció que ahora, como presidente de la entidad organizadora del acto, no lo disfruta, lógicamente, de la misma forma. “Las sensaciones son muy distintas, y paso envidia porque me gustaría seguir participando a caballo”, afirmó, al tiempo que añadió que, una vez finalizada la procesión, trasladarán nuevamente a la imagen al convento de Las Clarisas.

Por su parte, Edurne Miramón dijo que “es un orgullo poder representar a Santiago y participar en las fiestas de esta manera”. Es amazona y lleva el equipo de salto de una escuela de equitación en Calahorra. Además, junto a ‘Umati’, de 22 años, sigue siendo el despeje plaza en los festejos taurinos de las fiestas de la ciudad.

Vicente Ferrer señaló que la procesión de Santiago es uno de los “actos emotivos” en los que participa la Banda de Música en fiestas. Una formación musical que está integrada por 65 músicos, muchos de ellos jóvenes de la escuela-conservatorio de Tudela, “aunque nunca estamos todos a la vez”, señaló. Reconoció que “tenemos una buena cantera”, y mostró su gratitud por las muchas veces que estos días de fiestas la gente les dice “¡Qué bien suena la banda!”, porque, como aseguró, “para eso trabajamos”.