Diego Caro recibe 4.000 € para exponer en la Casa del Almirante

El arquitecto tudelano Diego Caro Serrano ha sido el ganador de la quinta edición del premio que otorga el Ayuntamiento de la capital ribera para llevar a cabo una exposición en la Casa del Almirante y que está dotado con un total de 4.000 euros -2.000 para la producción de su propuesta artística y el resto como galardón-. Su trabajo lleva por título ‘Mapa de músicas escondidas’ y, como indicó su autor, pretende mostrar “la parte escondida que hay en la música, las bandas que tienen que buscarse la vida para ensayar o coger el coche e irse a tocar no sé dónde, gente que hace música más urbana en la calle, DJ que ensayan en su dormitorio para luego tocar en la discoteca... enseñar todo eso que no se ve”.

Tudela-Cultura dirigida a artistas mayores de edad, nacidos o empadronados en Navarra. El proyecto de Caro ha sido seleccionado de entre los cuatro que se han presentado a esta convocatoria dedirigida a artistas mayores de edad, nacidos o empadronados en Navarra.

El ganador de esta edición dispone de 4 meses para realizar su exposición, que consistirá en convertir durante unas semanas la Casa del Almirante en una ‘casa de la música’ en la que cada una de sus salas -ocupará las tres plantas del edificio- representará un estilo musical alternativo diferente, y serán las propias canciones las que guiarán el recorrido.

Además, los visitantes podrán explorar los orígenes del proceso creativo musical a través de fotografías, vídeos, textos, mapas, la ambientación de las salas y de testimonios de artistas profesionales y amateurs. Unos testimonios que se centrarán en músicos locales y de la región dentro de 6 estilos diferentes: indie/rock, música ambiental neoclásica, música electrónica, rap/trap, orquestas, “y los talentos musicales escondidos de cada visitante a través de una sala-banda de marcha”, informó Tudela-Cultura.

LA "ANTESALA" DE LA MÚSICA

exponer en su ciudad natal, a la que regresó hace tres años tras una etapa de su vida en polifacético vencedor de esta edición, ya que es integrante de la banda indie-rock Los Flamingos, compositor e intérprete de su proyecto musical ‘Diego Case de música ambiental/neo clásica instrumental’, y en 2021 publicó su primera novela de ficción titulada Tortugas. Caro, de 36 años, y que actualmente combina su trabajo de arquitecto con la docencia, ya que imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra , consideró que “va a ser muy bonito”a la que regresó hace tres años tras una etapa de su vida en China . “Ahora estoy volviendo a mi origen tudelano”, señaló elvencedor de esta edición, ya que es integrante de la banda indie-rock Los Flamingos, compositor e intérprete de su proyecto musical ‘Diego Case de música ambiental/neo clásica instrumental’, y en 2021 publicó su primera novela de ficción titulada Tortugas.

Decidió presentarse al certamen tras realizar con una beca en Hong Kong, donde trabajó unos años, un proyecto similar en el que analizó “el aspecto económico, político, inmobiliario y urbanístico que condiciona un poco la música alternativa allí”. “Pensé traducir un poco ese trabajo a la realidad local, sobre todo de Tudela, y también de otros puntos de Navarra, con la experiencia que tengo de haber hecho ese proyecto más académico y la que he vivido en la música”, expuso, al tiempo que reconoció que se trata de divulgar “la antesala de lo que es el producto final, que es la música, porque eso también puede llevarnos a entender de dónde viene y dónde se gesta esa música”.

Añadió que “también servirá para promocionar música que mucha gente no conocerá, y para dar visibilidad a artistas que están haciendo cosas aquí y que igual tampoco tienen esa proyección”.

ACTUACIONES MUSICALES EN LA MUESTRA

Diego Caro explicó que lleva tiempo gestando su proyecto y recopilando información. “Ahora tengo cuatro meses para hacer la exposición y me queda mucho trabajo, darle el formato definitivo a todo el material que tengo y hacer entrevistas a artistas grabándolas cámara en mano, porque también voy a seguir a algunas orquestas locales en sus ensayos o desplazamientos en su furgoneta o camión para actuar durante el verano. Esta semana empiezo ya”, señaló. Añadió que durante el tiempo que dure la exposición en la Casa del Almirante, “cada semana de la muestra habrá una pequeña actuación”. “Estoy hablando con artistas de estilos de música diferentes con tal fin”, expuso. Destacó la importancia de acercar a la Casa del Almirante durante la muestra “a gente de todo tipo y edades que igual, de no ser por esta muestra, no hubiera entrado al edificio”.