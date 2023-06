Preacuerdo entre ACI y PSN para gobernar en el Ayuntamiento de Corella

Alternativa Corellana Independiente (ACI )y PSN han llegado a un preacuerdo para gobernar en coalición el Ayuntamiento de Corella los próximos cuatro años. Fruto del mismo, Gorka García (ACI), que ostenta la alcaldía desde 2015, continuaría en el cargo en esta nueva legislatura. El citado preacuerdo tendrá que ser refrendado por las asambleas de ambos partidos en sendas reuniones que están previstas para esta noche del jueves. han llegado a unpara gobernar en coalición el. Fruto del mismo, Gorka García (ACI), que ostenta la alcaldía desde 2015, continuaría en el cargo en esta nueva legislatura. El citado preacuerdo tendrá que ser refrendado por las asambleas de ambos partidos en sendas reuniones que están previstas para esta noche del jueves.

Como se recordará, en las pasadas elecciones, ACI fue la lista más votada y obtuvo 5 concejales, los mismos que UPN, que consiguió 12 votos menos. Por su parte, los socialistas obtuvieron 2 ediles y uno el PP. La suma de ediles de ACI y PSN les daría la gobernabilidad en Corella con mayoría absoluta.

García no concretó el contenido del citado preacuerdo porque, según dijo, "hay que esperar" a su ratificación. Por su parte, la edil socialista Patricia Cuevas incidió en esta idea: "Hasta que no esté cerrado y aprobado por la asamblea del partido, que es la que lo tiene que ratificar, no hay acuerdo".

Como se recordará, ambos partidos ya llegaron a un pacto de Gobierno en la legislatura 2015-2019 y, sin embargo, no llegaron a un acuerdo en la pasada, en la que ACI gobernó como lista más votada.