UPN Tudela critica que "se agrava la fuga de profesionales sanitarios con la marcha de tres urólogos del Reina Sofía"

criticado este miércoles que "la fuga de profesionales sanitarios en el hospital Reina Sofía continúa imparable y se agrava con el traslado de un urólogo a Aragón y la salida, en breve, de otros dos especialistas de la misma disciplina, uno que causa baja y otro que también se marcha a otro centro". UPN de Tudela haeste miércoles quecontinúa imparable y se agrava conuno que causa baja y otro que también se marcha a otro centro".

Los regionalistas han afirmado en una nota que este hecho, puesto en conocimiento de UPN por los propios profesionales sanitarios, "redunda en la precaria situación mantenida en materia de Salud durante esta legislatura por María Chivite y sus socios de Gobierno".

Según ha asegurado el candidato de UPN y actual alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, "volvemos a tener pésimas noticias sobre la gestión de la zona de Salud de Tudela y la Ribera, donde nos enteramos que sigue la fuga de profesionales y nos dicen que nos vamos a quedar con un solo urólogo". En este sentido, ha dicho que "los profesionales del Reina Sofía alertan de que ya hay días en los que no se cubre la guardia de esta especialidad porque no hay urólogo, lo que hace prever que en junio la situación será así la mayoría de las jornadas".

Sobre este hecho, Toquero ha afirmado que "durante toda la legislatura hemos advertido de la poca atención que el Gobierno de Chivite ha prestado a este tema, pero tanto su partido como aquellos que piensan formar gobierno en Tudela con ellos, léase Contigo Tudela o el propio Bildu, nos acusan de confrontar". "Si denunciar esta dejadez en un servicio tan delicado como es el sanitario es confrontar para ellos, que no duden que seguiré haciéndolo. No es de recibo que el hospital Reina Sofía no sea una prioridad para estos partidos y hay que decirlo bien alto para que nos escuchen", ha advertido.

Alejandro Toquero ha subrayado que, "por desgracia, esta situación no es nueva ni puntual ya que ocurrió lo mismo con los radiólogos que también faltaron y hubo que trasladar pacientes a Pamplona". Sobre esto, el candidato de UPN a reeditar la Alcaldía de Tudela ha mostrado su malestar porque "no hacemos más que oír maravillas de lo que van a hacer los socialistas con la sanidad en Tudela en los próximos cuatro años con el apoyo de Contigo Tudela, pero lo cierto es que, de nuevo, su mala gestión, su falta de liderazgo en materia sanitaria y su nula implicación con la situación laboral de los profesionales del hospital Reina Sofía van a pagarla de nuevo los pacientes".

El programa de UPN Tudela recoge diversas medidas para "reconducir" la situación sanitaria en la ciudad, como la construcción del tercer centro de salud y la elaboración, junto a Gobierno de Navarra, de un Plan de Atracción de Especialistas cuyo objetivo será atraer y retener talento, haciendo de Tudela un destino prioritario para los profesionales sanitarios. "Esto, además, empezaría a dar solución al problema de las listas de espera", ha asegurado la formación regionalista.