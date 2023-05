Carlos Pérez-Nievas, candidato de Ciudadanos a la alcaldía del Salvo, candidato de Ciudadanos a la alcaldía del Ayuntamiento de Tudela , que reconoció que el resto van a tener más representación y se mostró dispuesto a pactar con UPN, Contigo Tudela, PSN y PP, el resto de cabezas de listas de estos últimos cuatro partidos mostraron su convicción, como suele ser habitual en campaña, de tener los apoyos suficientes para liderar el próximo gobierno municipal. Todo, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta no está al alcance de ningún partido.

Así lo afirmaron en el debate que organizó este viernes Diario de Navarra en el salón de actos de la UNED, que se llenó de público con unos 120 asistentes.

Alejandro Toquero, candidato por UPN, fue claro y, tras asegurar que quiere una mayoría suficiente para gobernar en solitario, dijo que, en caso contrario, “me sentiría cómodo con aquellos compañeros que he estado esta legislatura”, es decir, PP y Ciudadanos. También se le preguntó por VOX, y respondió tajante: “No entra en nuestros planes”.

Y argumentó con quien no pactaría: con EH Bildu “porque apoyan y no condenan a los terroristas de ETA y llevan 44 terroristas en sus listas”; con Contigo Tudela, porque lleva en su programa eliminar la zonificación del euskera, “aunque le pongan la coletilla de que habrá especificidades”; y con el PSN “porque llevamos cuatro años de mentira tras mentira”.

Por su parte, Eneko Larrarte, de Contigo Tudela, reconoció ser consciente de que tendrán que llegar a un acuerdo con el PSN, con el que ya gobernó en 2019 junto a Tudela Puede. Sobre Geroa Bai, EH Bildu y VOX añadió que no cree que tengan representación. Y Toquero le preguntó por Bildu si la consigue: “No, no lo contemplamos”, respondió.

PSN Y PP NO CONCRETAN

La que no lo dejó tan claro fue Olga Chueca, candidata del PSN, que reconoció que necesitará apoyos para gobernar. “El PSN es un partido progresista y con eso creo que soy bastante clara”, dijo. A la pregunta de si se refería a Contigo Tudela, respondió que no tiene “una bola de cristal”.

Y, por último, Irene Royo (PP) criticó a UPN “por romper Navarra Suma” y consideró que el motivo es que quiere pactar con el PSN el Gobierno de Navarra, “no sabemos si también en los Ayuntamientos”.

Y luego pidió al PSN que reniegue de sus pactos con Bildu, “que lleva 44 terroristas en sus listas”, ante lo que Olga Chueca quiso responder. “El PSN no ha pactado con Bildu. Y hay una Junta Electoral que decide quién va o no en las listas. No lo dice el PSN, ni el PP, ni nadie. Esa Junta ha validado a las personas que componen esas listas”, concluyó.