En plena campaña electoral, los cinco candidatos a la alcaldía de Tudela desplegaron toda su artillería de propuestas y compromisos de todo tipo para los próximos cuatro años.

Toquero, tras indicar que para sus iniciativas han escuchado “a los ciudadanos y colectivos”, abogó por congelar impuestos y tasas, aumentar la plantilla de la Policía Municipal, seguir incrementando la videovigilancia en la ciudad y apoyando a entidades sociales, un pabellón multiusos en la plaza de toros, desdoblar la carretera de Tarazona, un aparcamiento subterráneo en el barrio de Lourdes “para el que hay que hacer un estudio de viabilidad”, iniciar la reforma de la calle Muro y otras como Barrio Verde o San Marcial, concluir otros proyectos como el corredor verde del Ebro, o abrir instalaciones deportivas y patios de los colegios en fines de semana. Para dar una solución al edificio de Sementales “ya hemos tendido la mano al Gobierno de Navarra, pero no nos ha escuchado”, dijo.

Eneko Larrarte consideró que el reto “es volver a construir una ciudad entre todos, sin censuras ni personalismos y buscando el trabajo cooperativo con el resto de municipios de la Ribera y con el Gobierno de Navarra”. Señaló que han escuchado y planificado proyectos “de la mano de los vecinos” de cara a “construir una ciudad más verde y amable”. Citó sus propuestas de gratuidad del transporte público y conservación de parques, calles y plazas; crear un espacio de reunión y ocio para los mayores en los antiguos juzgados; una red de espacios deportivos para los jóvenes en todos los barrios; y recuperar “el impulso de la cultura y los artistas locales”.

Como proyectos “transformadores” citó reformar la plaza Vieja, un ascensor urbano en la calle Manresa, biblioteca y parking en el colegio de Lourdes y una oficina de rehabilitación y regeneración urbana en el Casco Viejo.

Olga Chueca afirmó que el programa del PSN es “viable, verde y vivo”. Dijo que apuestan por un plan de movilidad sostenible en el primer año de legislatura, tres nuevos aparcamientos disuasorios, que el transporte público nocturno “haga paradas a demanda”, la ‘manzana sanitaria’ del centro de Salud Gayarre “utilizando espacios de Servicios Sociales para Salud Mental’, un “recurso sociosanitario” en el barrio de Lourdes y un centro de recepción turística.

TITULACIONES Y UPNA

Irene Royo abogó por establecer un “puente entre el Ayuntamiento y Gobierno de Navarra y entre Tudela y el resto de pueblos de la Ribera”. Propuso bajar impuestos apostando por los sectores productivos y de energías renovables, rehabilitación de vivienda, formación especializada, innovación tecnológica y economía circular. Entre otras propuestas, citó un espacio polivalente y cubierto en la plaza de toros, apoyo al pequeño comercio, o dos pistas gratuitas para el deporte y ocio. Y planteó establecer en la antigua cooperativa de Labradores una “manzana educativa en la que pediremos que se traiga el grado de turismo, la FP Dual y el plan de talento 2+3, y hacer una residencia de estudiantes y para profesorado”.

Carlos Pérez-Nievas dijo estar sorprendido porque no se hablaba del Plan Urbanístico Municipal “que se ha quedado en el cajón a última hora y que es imprescindible retomar porque es el planeamiento de la ciudad para los próximos 25 años”. Planteó hacer “una apuesta decidida” por el Campus de la UPNA de la ciudad. “Tudela tendría que reivindicar que fuera el campus de la Inteligencia Artificial de Navarra. Debe apostar por ese campus y desarrollar toda una industria alrededor del mismo porque hay que especializarse, ya que eso es lo que hace crecer a Tudela como ciudad. Eso tenemos que exigirlo en conjunto, porque es transformador”, dijo.

Toquero señaló que los cinco candidatos quieren lo mejor para Tudela “con distintas ideas” y añadió que “lo que necesitamos es apoyo del Gobierno foral”. Le comentó a Chueca que había dicho “que hay que traer más grados al Campus de Tudela, pero cuando el PSN gobierna no lo hacen”. Chueca respondió que lo que hace falta es “trabajar conjuntamente” con el Ejecutivo, que “está en disposición de ayudar y aún teniendo al Ayuntamiento en contra ha traído muchísimas cosas aquí”.

Larrarte coincidió con Pérez-Nievas en la necesidad de especialización “pero hay que profundizar en lo que ya existe en el territorio.”. “Si llega un nuevo grado tiene que estar en el Casco Viejo”, dijo.

La necesidad de facilitar el acceso a la vivienda

Uno de los temas que puso a todos los candidatos de acuerdo fue la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo, a los jóvenes. En cualquier caso, las reflexiones de cada uno generaron varias confrontaciones. La primera se dio cuando Alejandro Toquero (UPN) reprochó a Eneko Larrarte (Contigo) su gestión como director general de Vivienda del Gobierno de Navarra durante la última legislatura, “periodo en el que se ha calificado un 44,5% menos de VPO”.

Larrarte negó esta acusación. Dijo que durante la legislatura se ha puesto en marcha la construcción 74 VPO, y destacó el aumento de la bolsa de alquiler de las 20 que había en 2015 a las 70 actuales.

El candidato de Contigo reconoció que, en esta materia, las competencias exceden del Ayuntamiento de Tudela. Por ello abogó por “colaborar con el Gobierno de Navarra para ceder solares municipales que permitan construir VPO en régimen de alquiler”.

Esa misma postura de colaboración con el Gobierno de Navarra fue compartida por Olga Chueca (PSN), mientras que Irene Royo (PP) coincidió en la necesidad de que el Ayuntamiento “saque a licitación parcelas para VPO, también en régimen de alquiler” para atajar el que “ahora mismo es el mayor problema que tiene el país”.

¿EN PROPIEDAD O EN ALQUILER?

El candidato de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, apuntó que la postura de su formación “es facilitar la propiedad sobre el alquiler, ya que con los precios actuales es imposible que las parejas jóvenes puedan alquilar y ahorrar”.

Al respecto, Larrarte (Contigo) ratificó la apuesta de su grupo por el alquiler protegido público; y Chueca (PSN) señaló que “poca gente puede elegir el modo en el que acceder a una vivienda, aún siendo un derecho”.

Toquero (UPN) se sumó al debate criticando el modelo de acceso a la vivienda defendido por la izquierda. “Alquiler para los demás y propiedad para mí”, indicó el candidato regionalista, quien volvió a cargar contra Larrarte (Contigo). “Con los datos que aporta de VPO ahora entiendo el motivo por el que se fue de Tudela. Todo estaba perfecto. Ahora salga a la calle y dígaselo a todos aquellos menores de 35 años que quieren acceder a una VPO y no pueden”, apuntó.

Tudela, una ciudad “reactivada” para unos y “paralizada” para otros

Una ciudad y distintas visiones de cómo se encuentra según, no desde el cristal con que se mira, sino de las siglas políticas. Así se puede resumir lo que dio de sí el debate sobre el estado de Tudela. Para Alejandro Toquero, hace 4 años se encontraron “una ciudad paralizada y la hemos reactivado”, siendo hoy “más moderna, cosmopolita y verde”. Añadió que sus cuentas están saneadas, su remanente de tesorería roza los 11 millones de € y se han invertido 28 millones de € en obras e inversiones “congelando tasas e impuestos” . También citó otras mejoras en servicios, “y todo con todos los palos en las ruedas que nos ha puesto el Gobierno foral y la oposición en Tudela”.

Eneko Larrarte, por contra, consideró que el equipo de gobierno “se ha quedado en la superficialidad de las cosas” y ha “gestionado mal” la herencia recibida “de más de 12,5 millones y multitud de proyectos financiados y lanzados”. Añadió que Tudela está peor que en 2019 en “aspectos importantes” como cultura, limpieza, seguridad ciudadana, tráfico, zonas verdes o en participación ciudadana.

Para Olga Chueca al equipo de Gobierno de NA+ le ha faltado “participación, transparencia y comunicación”, ha realizado proyectos heredados y Tudela es “una ciudad paralizada”.

Irene Royo dijo que “ha habido mejoras en la ciudad”. Citó el problema de que el índice de crecimiento de Navarra está por debajo del de España, y el del paro por encima, “y Tudela en peores dificultades”, abogando por un pacto entre Ayuntamiento, Gobierno foral, FP, Universidad y empresas.

Carlos Pérez-Nievas consideró que en Tudela “estamos perdiendo permanentemente el tren de oportunidades”. “La clave es que primero tengamos consensos claros en la clase política. Si estamos en enfrentamientos de liderazgos es difícil avanzar”, apuntó.

CARTA DE CAPITALIDAD

Tras estas exposiciones, Toquero dijo que “si lo hemos hecho tan mal, no sé por que Larrarte no se quedó aquí para vigilarme -en referencia a que dejó el Ayuntamiento para ser director general de Vivienda-”. “Cuando perdió las elecciones abandonó Tudela”, le dijo, a lo que éste respondió que “no me he ido”, que la oferta del Ejecutivo hacía incompatible seguir en el Ayuntamiento y que pensó en “lo que iba a ser más útil para la ciudad”. Añadió que con Toquero como alcalde “es imposible llegar a ningún acuerdo”.

Toquero añadió que Chueca “también ha sido alto cargo del Gobierno foral, que nos ha mentido prometiendo la carta de capitalidad o el tercer centro de salud en el barrio de Lourdes”. Royo añadió que no ha llegado el Canal de Navarra o el TAV. “Los que salimos a trabajar traemos el talento y capacidad. La carta es un modelo de financiación local y el Gobierno de Navarra ha hecho que sea más justo y equitativo”, respondió Chueca . “La carta no es solo dinero. Es un reconocimiento específico que necesita Tudela”, expuso Pérez Nievas.