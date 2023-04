Joven cogida por una vaca en Arguedas: "Cerré los ojos y pensé que me iba a matar"

María Yanguas Pascual, de 17 años y natural de Quel (La Rioja), seguro que no olvidará su primera asistencia, como espectadora, al encierro de El Estrecho celebrado el domingo en Fiestas de la Juventud. Una vaca que saltó el vallado donde se encontraba cogió a la joven, quedando esta a merced de la res hasta que la rápida intervención del vecino de Javier Martínez Ochoa, recortador de 18 años de edad, evitara mayores consecuencias. Se lanzó sobre la vaca “sin pensarlo”, como él mismo dijo, y la agarró de los cuernos hasta que María pudo escapar del astado. La joven fue atendida primero en la ambulancia del encierro, y después en el hospital de Tudela, de las magulladuras que sufrió por todo el cuerpo por los golpes que le propinó la res. También tiene la muñeca izquierda muy hinchada, aunque sin fractura, como parecía inicialmente. La joven, de 17 años y(La Rioja), seguro que no olvidará su primera asistencia, como espectadora, alcelebrado el domingo en Arguedas dentro de las. Unadonde se encontraba, quedando esta a merced de la res hasta que lade Falces , recortador de 18 años de edad, evitara mayores consecuencias. Se lanzó sobre la vaca “sin pensarlo”, como él mismo dijo, y lahasta quedel astado. La joven fue atendida primero en la ambulancia del encierro, y después en el hospital de Tudela, de las magulladuras que sufrió por todo el cuerpo por los golpes que le propinó la res. También tiene la muñeca izquierda muy hinchada, aunque sin fractura, como parecía inicialmente.

CEDIDO

María Yanguas, tras reconocer que “ya se me ha pasado un poco el susto inicial, pero aún me dura porque fue muy fuerte”, no dudó al afirmar que lo sucedido no se le va a olvidar nunca y que Martínez “es mi salvador”. Por su parte, Martínez fue rotundo al indicar que, con la intervención que tuvo “te juegas la vida, pero salvas la vida de otra persona”. “Imagínate que es tu prima, tu hermana... o quien sea”, incidió.

SEGUNDOS... MUY LARGOS

María Yanguas explicó cómo ocurrió todo. Aficionada, al igual que su padre, a ver los encierros, se trasladó el domingo desde Quel a Arguedas junto a su prima y unos amigos para presenciar el de El Estrecho. Se situaron un cuadrado vallado ubicado detrás de la pirámide -una zona de escaleras- . Estando tras ese vallado con sus amigos es cuando sufrió la cogida. “Saltó la vaca y la gente que allí estaba intentó salir por abajo del vallado. Yo tenía medio cuerpo fuera y el otro medio dentro y me enganchó. Fueron segundos, pero el momento se me hizo muy largo. En ese momento los golpes no me estaban haciendo daño, fue más que nada la impresión de que me estaba cogiendo. Yo no estaba mirando a la vaca. Cerré los ojos y ya esta... y pensaba que me iba a matar. De repente, la vaca paró, abrí los ojos para mirar, y vi a Javier tirado sobre ella para quitármela de encima. Luego ya vino otro también para sacarme de ahí porque yo no me podía mover”, señaló, al tiempo que añadió que “después fui consciente de la suerte que había tenido porque si Javier no me quita la vaca de encima, en ese cuadrado no hubiera podido salir”.

La joven, que estudia Peluquería y Estética en Calahorra compaginando esos estudios con un trabajo de tarde en un bar, recordó que Martínez, mientras la atendían en la ambulancia, “pidió a mi prima mi Instagram para preguntar luego cómo estaba, y después me escribió, estuvimos hablando y le di las gracias”. “Mi padre fue el lunes a Arguedas para agradecerle lo que había hecho, pero yo no me veía con fuerzas tras haber pasado 5 horas la noche anterior en el hospital de Tudela antes de volver a casa”, añadió. Indicó que tiene bastante dolor “porque estoy muy magullada, con golpes por todo el cuerpo y moratones que me están saliendo ahora”.

SITUACIÓN DE PELIGRO

Por su parte, Javier Martínez dijo que como recortador -empezó el año pasado-, “he pasado muchas situaciones de peligro, pero no me había visto en una como esta del domingo”. Acudió al encierro de El Estrecho por segunda vez con un amigo, colocándose en el vallado cuadrado ya citado, “que era muy pequeño y en el que había mucha gente”. “Salieron las reses y esa hizo el amago de saltar y se fue. Más o menos sé cómo reaccionan las vacas después de recortar, y había un hueco en el vallado, por lo que cogí una chaqueta roja que llevaba mi amigo y lo intenté tapar para que no saltase, pero nada, saltó. Intenté agarrarla del cuerno para tirarla hacia atrás, sin éxito. Me subí al vallado y empezó la gente a gritar . Al darme la vuelta vi a María en la esquina del otro lado, en el suelo, con la vaca que le estaba dando contra la esquina. La res tenía unas puntas que eran agujas. Eso te lo clava y te mata. Me lancé hacia la vaca sin pensarlo, la intenté agarrar de los cuernos o el cuello para quitársela de encima a María, y cuando vi que la chica ya no estaba la solté”, relató Martínez, quien, respondiendo a si es consciente de la intervención que tuvo, afirmó que “aún no me lo creo”. De este ‘encuentro’ con la res salió, como explicó, con molestias en la clavícula y “algún baretazo, pero nada”.

Martínez, que estudia Agraria en Peralta, dijo que está en contacto con María a través de Instagram para ver cómo evoluciona. Reconoció que son muchas las personas que le han felicitado por su intervención. “A través de Instagram me han hablado estos dos días más de 500 personas, muchas a las que no conozco, felicitándome. Además, creo que tenía 1.062 seguidores y ahora unos 290 más, todos con mensajes de ‘bien hecho’”, comentó.