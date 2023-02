Rodrigo Sorogoyen llega a Tudela con la triunfadora 'As bestas'

As bestas, la gran triunfadora en los Goya acaparó ayer el protagonismo de la Muestra de Cine Español de Tudela. La sala Moncayo colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en la sesión en la que se proyectó este thriller rural con la presencia de su director, Rodrigo Sorogoyen, e Isabel Peña, guionista junto con el propio Sorogoyen de este galardonado largometraje, quienes compartieron con el público distintos aspectos de su trabajo. Una película que el director de la Muestra, Luis Alegre, definió como “un fenómeno y un acontecimiento para el cine español tras obtener 9 Goyas y arrasar en el resto de los premios del año”. “Tengo la impresión de que es un futuro clásico del cine español”, comentó. , la granacaparó ayer el protagonismo de la. La sala Moncayo colgó el cartel de ‘no hay billetes’ en la sesión en la que se proyectó este thriller rural con la presencia de su, ejunto con el propio Sorogoyen de este galardonado largometraje, quienes compartieron con el público distintos aspectos de su trabajo. Una película que el, definió como “un fenómeno y un acontecimiento para el cine español tras obtener 9 Goyas y arrasar en el resto de los premios del año”. “Tengo la impresión de que es un futuro clásico del cine español”, comentó.

El realizador madrileño, Goya a la mejor dirección y al mejor guión con Peña -ambos se trasladan hoy a París ya que As bestas es candidata a mejor película extranjera en los Premios César-, consideró que este largometraje “ha sido un éxito totalmente sorprendente”. “Los primeros que nos hemos sorpendido somos nosotros. Se nos coloca en un lugar que puede pesar, marear, dar vértigo, pero intentamos no mirar y creo que lo conseguimos”, indicó, al tiempo que añadió que “en nuestro día a día seguimos queriendo escribir no las películas que debemos o pensamos que debemos, sino las que queremos y nos salen de dentro, y creo que ese es el camino, no mirar tanto el brillo, que es muy fácil que te deslumbre, sino seguir escribiendo películas”.

Peña reconoció que es difícil abstraerse de ese brillo en este momento, “pero como estamos trabajando mucho en lo siguiente nos tiene toda la atención como consumida, y no sé si es un refugio o qué, pero nos funciona bien y creo que es muy salubre para nosotros en todos los sentidos”.

Blanca Aldanondo

Sorogoyen coincidió con Peña,y señaló que “no tiene sentido” creerse mejores por haber ganado 9 Goyas. “Seríamos muy necios si cayéramos en eso”, apuntó.

En este sentido, Alegre recordó las palabras del realizador en la Gala de los Goya diciendo que había echado de menos algún premio para Alcarràs, otra de las grandes favoritas y que se fue de vacío. “Es el tipo de detalle que retrata a alguien”, apuntó.

"HONESTIDAD" CON LAS HISTORIAS

Sorogoyen dijo estar muy contento de haberlo dicho porque, además de que lo piensa, ha recibido mensajes valorando de forma positiva esta afirmación.

Por otra parte, señaló que las historias que cuentan en sus películas “son meros reflejos de las preocupaciones, primero de los cineastas, pero como estos son ciudadanos, entonces podemos llegar a decir que de los ciudadanos”. “Es cuestión de, sobre todo, ser honesto con la historia que quieres contar”, señaló.

Respecto al guion de As bestas, que iniciaron hace varios años, Peña afirmó: “solemos pensar que hay un 75% de la película que, más o menos, es la misma que la versión ‘uno’, pero que ese 25% que hemos ido cambiando versión tras versión realmente es lo que marca la diferencia de la película. La apuesta de la película no ha cambiado pero, sin embargo, hemos trabajado en estos años en hacerla más cálida y humana”.

Respecto al papel que interpreta Luis Zahera, también premiado con el Goya, comentó que “si no hubiera interpretado él habría que haber reescrito el personaje”.