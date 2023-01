El niño Diego Martón protagonizará la Bajada del Ángel de Tudela

El niño Diego Martón Arriazu, de 8 años de edad, protagonizará la tradicional Bajada del Ángel de Tudela que se celebrará el próximo 9 de abril, Domingo de Resurrección.

La presentación oficial del pequeño tuvo lugar este lunes en la plaza de los Fueros, escenario de esta secular ceremonia de la Semana Santa tudelana, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una ceremonia que representa el anuncio de la Resurrección de Jesús y en la que el niño que cada año encarna al Ángel cruza la plaza suspendido de una maroma hasta encontrarse con la imagen enlutada de la Virgen para anunciarle que su Hijo ha resucitado.

A la cita en la plaza de los Fueros acudió también la pequeña Nadia Pardo Alfaro, de 7 años, quien ha sido elegida como Ángel Suplente y será el Ángel de Tudela en 2024.

EL PROCESO DE SELECCIÓN

La designación de Diego como Ángel 2023 y de Nadia como suplente se realizó la semana pasada. De ello se encargó el matrimonio formado por Miguel Ángel Vallejo y Ana Mª Arregui, que cada año selecciona a los Ángeles y los instruye en su papel junto a varios colaboradores entre los que está su hija Ana, Goyo Terrén, Pachi Gambra y Zoraida Hoyos.

“Diego confirmó que quería pasar de ser Ángel Suplente a Ángel Titular, y así se hizo; y para elegir a Nadia realizamos un casting en el que participaron 18 pequeños (11 niños y 7 niñas)”, explicó Vallejo, quien destacó de ambos Ángeles “las ganas que tienen de hacer el papel, algo que es fundamental”.

“Diego es muy movido mientras que Nadia es más calmada. Son muy distintos, pero ambos nos dan muy buenas vibraciones”, apuntó Vallejo, quien quiso recordar a Javier Navarro, recientemente fallecido, uno de los encargados de portar la imagen de la Virgen durante la ceremonia.

Los ensayos comenzarán este miércoles en el propio domicilio de Vallejo y Arregui, y se prolongarán durante los próximos meses con periodicidad semanal.

"ME SÉ EL PAPEL DE MEMORIA"

Diego Martón Arriazu (Tudela, 21 de julio de 2015) es el hijo menor del matrimonio formado por Óscar Martón Salcedo y Marta Arriazu Calero -su hermana Silvia tiene 11 años-. Actualmente cursa 2º de Primaria en el colegio público Monte San Julián de Tudela.

El pequeño aseguró estar “muy feliz” por poder representar al Ángel. “Ya he ensayado el papel y me lo sé de memoria”, indicó Diego, quien reconoció haberse imaginado “muchas veces ‘volando’ sobre la plaza para anunciar a la Virgen que su Hijo ha resucitado”, a la vez que indicó que, lo que más ilusión le hace de interpretar el papel del Ángel “es que me escolten los Alabarderos”.

Los niños y niñas interesados en protagonizar la Bajada del Ángel de Tudela pueden inscribirse para el proceso de selección a través de la web bajadaangeltudela.com o en el blog http://labajadadelangeldetudela.blogspot.com.