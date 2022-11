consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, doble grado de Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia que se anunció recientemente para el campus de la UPNA de a partir del curso que viene se realizará totalmente en el citado campus. “Fisioterapia se imparte en Tudela y ¿las prácticas se hacen en Tudela? No, y nadie cuestiona que Fisioterapia se imparte en Tudela. El doble grado se implantará en Tudela y empezará en Tudela”, afirmó ayer en su comparecencia en el Parlamento, a solicitud de NA+, para explicar por qué el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, demandado en Tudela, se realizará en Pamplona. Elde Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa , calificó este viernes 25 de noviembre de “absurdo” el debate generado sobre si elque se anunció recientemente para el campus de la Tudela a partir delse realizará totalmente en el citado campus. “Fisioterapia se imparte en Tudela y ¿las prácticas se hacen en Tudela? No, y nadie cuestiona que Fisioterapia se imparte en Tudela. El doble grado se implantará en Tudela y empezará en Tudela”, afirmó ayer en su comparecencia en el Parlamento, a solicitud de NA+, para explicar por qué el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, demandado en Tudela, se realizará en Pamplona.

Cigudosa indicó que las principales razones son la existencia en el campus de la capital navarra de las infraestructuras adecuadas, de la mayoría de profesorado necesario y del grupo de investigación de la UPNA que trabaja en esta temática.

Respecto al doble grado en la capital ribera, afirmó que “ayudará a traccionar el grado de Fisioterapia”, cuyo profesorado tiene en esta ciudad ya centrada su actividad docente e investigadora “que se ve reforzada con la apuesta del doble grado”. “Estamos organizando, con más titulaciones y con un doble grado, un polo docente investigador que no tiene comparación con otras universidades, y haciendo que el campus de Tudela, localizado en Fisioterapia, sea un polo de atracción de gente de la Ribera, de Navarra y de fuera”.

LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS

La afirmación del consejero sobre el debate “absurdo” fue en respuesta a Ángel Ansa (NA+), quien afirmó que no se implanta ese doble grado porque “para completarlo van a tener que ir a Pamplona”. Dijo tener “serias dudas” de que el consejero haya escuchado a Tudela. “Es un nuevo desprecio no solo a Tudela y su Ayuntamiento, sino a toda la Ribera”, dijo.

Javier Lecumberri (PSN) consideró que impartir el doble grado en Tudela “es una gran noticia” para el campus de la ciudad y la sociedad navarra”. María Solana (Geroa Bai) afirmó que “en la ceremonia de la confusión soy incapaz de saber si todos los cursos se van a cursar en Tudela o no de principio a fin”. Dijo no saber si este doble grado “es el que necesita Tudela y Navarra o si convenía una opción más innovadora que no tienen los campus de alrededor”, y preguntó si tiene “el respaldo”ciudadano.

Txomin González (EH Bildu) dijo que la Ribera, para su desarrollo, necesita “mucho más” que grados. Sobre el doble grado, Marisa de Simón (I-E), compartió con Solana “si no sería más oportuno pensar en otro tipo de titulación que fuera más atractiva”.