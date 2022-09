El Paloteado de Cortes, entre risas y lágrimas

“Queremos aprovechar/ para mostrar nuestra condena/ a un hecho que este año/ a Cortes trajo la pena. No queremos ser extensos/ en dar nuestra opinión/ solo decir que a todos/ nos causó gran conmoción. Este año el Paloteado/ dedicado para ti entero/ Allí dónde estés Sara/ mandamos un beso al Cielo”. Con estas palabras los personajes del Paloteado de Cortes dedicaron este jueves su función a la joven de la villa Sara Pina Yeregui asesinada por su marido en enero.

Diario de Navarra

Una función que estuvo llena de emoción, con el recuerdo a Sara Pina, pero también con la despedida del tablado de Jaione Lostado Huerta y Sofía García Huguet, quienes han representado los papeles del Ángel y el Mayoral desde 2016 y 2013, respectivamente.

“Todo lo que empieza acaba/ todo llega a su final/ y el traje me está pequeño/ ya no puedo seguir más”, dijo entre lágrimas el Ángel. “No os podéis imaginar/ lo que aquí se siente/ al recibir el aplauso/ y el cariño de la gente. Quién sabe/ quizás algún día/ vuelva al tablado/ quizás con otro personaje/ para bailar el Paloteado”, indicó antes de recibir la ovación del público.

También ovacionada se despidió el Mayoral. “Ya son 10 años/ desde que pisé este tablado/ He pasado de niña a mujer/ quién lo hubiera imaginado. Y ha llegado la hora/ de despedirme de mi pueblo/ pero no será un adiós/ prefiero decir hasta luego”, recitó el Mayoral, quien se guardó una última pulla para los ediles de la corporación municipal. “Al ilustre Ayuntamiento/ que tanto he criticado/ os he visto pasar a todos/ y ninguno habéis cambiado”, apuntó.

Antes de bajarse del escenario, el Mayoral todavía guardaba una sorpresa más. Y es que su relevo se encontraba entre el grupo de danzaris que participó en el Paloteado: Lucía Lerín. “Muchísima suerte amiga/ solo eso te puedo desear/ en esta nueva andadura/ que sin duda disfrutarás”, le recitó García.

ENTRE CRÍTICAS Y ALABANZAS

Tanto Ángel como Mayoral contaron sobre el escenario con el apoyo de sus compañeros Juan Miguel Sánchez Villafranca ‘Jumi’, en el papel del Diablo; e Imanol Rupérez Cerdán, como el Rabadán.

Entre los cuatro cumplieron con su labor de hacer un repaso satírico de lo acontecido en Cortes durante el último año, narrando decenas de anécdotas protagonizadas por algunos de los vecinos y, como es tradicional, criticando la labor desarrollada por el consistorio.

Así, los personajes interpretaron una versión del popular tema de Rigoberta Bandini Ay mamá dedicada al alcalde, Fernando Sierra, en la que cantaron: “No sé por qué dan/ tanto miedo nuestras quejas/ sin ellas no habría Paloteado/ ni habría fiestas”.

Uno de los temas tratados fue la reforma de la piscina municipal. “Qué pasa con las baldosas/ porque esto es del año pasado/ y siguen haciendo heridas/ ya podía estar arreglado. Lo que pasa es que están mal hechas/ y con el agua, eso no se ve/ y como no hay dos iguales/ te dejan el pie del revés”, apuntó el Mayoral.

Otra de las quejas de los personajes fue la instalación de un radar de velocidad en el pueblo. “Poner unos badenes/ es mucha mejor solución/ en lugar de tanta patrulla/ que multa sin ton ni son”, sugirió el Rabadán.

A las peticiones al Ayuntamiento se sumó el Ángel. “Yo quiero decirles/ a todos los del balcón/ que en el camino de las piscinas/ urge ya una solución. Porque se forma un ‘chipichape’/ y si llueve un barrizal/ que hay que salir del coche/ con las botas de regar”, señaló.

Pero también hubo alabanzas a la gestión municipal. “Los arreglos del Castillo/ nos dan mucha alegría/ pues necesita reformas/ que duren más de algún día. Lo último ha sido la torre/ junto a los baños públicos/ y tenemos de Navarra/ un Castillo que es único”, apuntó el Rabadán.