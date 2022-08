Fontellas prende la mecha de sus fiestas

Andrés Agorreta (PSN) lleva una vida dedicada a su pueblo, No hay duda de que(PSN) lleva una vida dedicada a su pueblo, Fontellas . Entró como concejal en la primera legislatura democrática de la localidad, en 1979, y desde entonces ha formado parte de todas las corporaciones municipales salvo una. En total, casi 40 años en la política local y, desde 1997, portando el bastón de alcalde. Este miércoles lanzará el cohete de las fiestas.

Ya han pasado casi tres años de las últimas fiestas. ¿Qué cree que supone este ciclo festivo para los fontelleros?

Creo que estas fiestas van a ser especiales por las ganas que tenemos todos de volver a la normalidad y de disfrutar. La espera ha sido larga. ¿Cómo íbamos a pensar que pasaría esto? Ha sido una legislatura atípica y no hemos podido reunirnos, pero ahora, aunque hay que seguir teniendo cuidado y siendo responsable, hay que disfrutar de la vida porque el día que pasa no se puede recuperar.

¿Cómo vive un alcalde las fiestas?

Para un alcalde, las fiestas son días de responsabilidad. Hay que estar en todos los actos como un vecino más disfrutando y colaborando, pero con esa responsabilidad de que todo lo que hemos programado salga bien, que no haya ningún accidente... Todo esta tensión la descargo en el Pobre de Mí. Es una sensación como la de un cantante cuando sale al escenario y quiere hacer una buena actuación.

¿Quién lanzará el cohete?

En estos dos años de pandemia ha habido gente que ha estado al pie del cañón continuamente: los colegios, los que nos ayudaron a fumigar las calles, los vecinos colaborando... Cada uno de ellos se lo merece, pero todos no podemos estar, así que en el último pleno les propuse a los concejales tirarlo yo, como alcalde y en nombre de todos, y les pareció bien.

¿El programa presenta alguna novedad?

Es muy difícil introducir algo nuevo en nuestro programa porque ya es muy completo, con actos para jóvenes, niños, mayores... Lo que sí hacemos es cambiar las orquestas, los DJ... Estamos al día de quién está mejor en el mercado.

¿Cuáles son los actos centrales?

Cada día tiene un acto importante. El principal es el día del cohete porque supone el inicio de las fiestas y viene mucha gente a acompañarnos. Luego está el día de la patrona con su procesión, a la que incluso acuden vecinos que no viven en el pueblo para honrar a la Virgen del Rosario. También el Día de la Mujer, una jornada merecida para ellas. El sábado nos juntaremos todos en la paellada popular en la carpa, el domingo en una cena y en el Pobre de Mí... Otra gente nos visita para ver las vacas. Son 5 días intensos y cada uno es especial y diferente.

¿Y de qué presupuesto disponen?

En años anteriores el presupuesto era de unos 90.000 €. Ahora, tras dos años sin fiestas y habiendo subida de precios, tenemos una partida presupuestaria de 120.000 €. Aun así, debido a la inflación puede que nos pasemos, pero este año no hay problema porque las arcas municipales están bien. El remanente de tesorería es mayor que la deuda y, por lo tanto, si hay algún exceso en dicha partida se cubrirá con otras partidas o con el remanente. Este año es necesario que la gente disfrute lo que no pudo en las dos anteriores ediciones suspendidas.

La legislatura está llegando a su fin. ¿Qué proyecto se han llevado a cabo?

En estos dos años de pandemia hemos hecho muchas obras: la ampliación del salón de plenos, el parque de la calle Norte, una pista de skate, porterías y canastas de baloncesto debajo de la carpa... Eso fue en 2020. Y en 2021, a través de EDER, conseguimos una subvención y hemos cambiado las luminarias de los edificios municipales a LED. Hace más de 9 años que cumplimos con la normativa de eficiencia energética y tenemos todo el alumbrado público en LED. También mejoramos las instalaciones deportivas de las piscinas y el mobiliario urbano. Además, recibimos una subvención de 60.000 € a través de enmiendas del PSN y se ha hecho un espacio para podología y una sala que será el despacho administrativo a donde los fontelleros llamarán para pedir cita en el médico sin tener que pasar por la centralita de Tudela. Esto está a punto y se inaugurará en breve, aunque no hay una fecha porque no depende del Ayuntamiento sino de Salud. Otro proyecto que hemos comenzado es ‘La voz de una generación’, con la Asociación de Jubilados, que aportan información sobre cómo vivían cuando eran jóvenes.

¿Y qué otros proyectos tienen en cartera?

Empezaremos con la construcción de unos nichos en el cementerio a partir del Plan de Infraestructuras Locales. Ahora tenemos otro proyecto importante que comenzó con la compra de un solar detrás del ayuntamiento y hemos solicitado la construcción de un centro de día para las personas mayores, Creo que va siendo necesario pues cada vez vamos siendo más gente mayor. Tenemos concedida una subvención para este proyecto que será de 235.000 € para 2022 y 2023 con una inversión aproximada de 400.000 €. También tenemos pendiente la segunda fase del carril bici. Creo que ya tenemos aprobada la subvención de 100.000 € que pedimos al Gobierno de Navarra para instalar alumbrado público en el tramo urbano del carril bici. Por otra parte, hemos solicitado otra subvención para la pavimentación sin redes de algunas calles que están deterioradas. Estos son proyectos que están en marcha de cara a la siguiente legislatura.

¿Tiene pensado presentarse a las próximas elecciones?

Ilusión no me falta. Proyectos y ganas de trabajar por mi pueblo, tampoco. Pero es una decisión que todavía no está tomada y hay que valorarla con mi grupo político y mi familia. Primero pasaremos las fiestas y luego nos juntaremos y valoraremos.