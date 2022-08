El Pulguer, la ‘playa’ de la Ribera

Las altas temperaturas que registra en verano la Ribera, especialmente este, con ya la tercera ola de calor, obligan a buscar soluciones para refrescarse en estos calurosos días. Darse un chapuzón es una buena opción para combatirlas, pero para quienes la piscina les resulta tediosa por la gran presencia de bañistas que alberga, el cloro de sus aguas o el murmullo de quien las puebla, existe una alternativa y está en la balsa del Pulguer, de la que disfrutan en época estival un buen número de riberos y también foráneos.

La reserva natural del Pulguer, situada entre los términos municipales de Tudela y Cascante, fue declarada oficialmente “zona apta para el baño y la práctica de actividades acuáticas” en 2008, una característica que, junto a la limpieza de sus aguas y la afluencia de toallas y chanclas en su orilla, le ha reportado el curioso calificativo de “la playa de la Ribera”.

En concreto, se trata de un humedal salino que, entre juncos y tamarices, alberga una flora de gran riqueza, con plantas como el Microcnemum coralloides, la planta del escorbuto o la Sideritis spinulosa. Y su fauna tampoco es cosa menor, pues lo habitan aves como cigüeñas comunes y aguiluchos laguneros, y es una de las dos áreas de Navarra con presencia de lagartija colirroja.

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

Las actividades que se pueden realizar en su entorno son muy diversas, pues no solo acuden bañistas por ocio. Desde actividades acuáticas como paddle surf, windsurf, natación o navegación con kayaks a otras como pasear, correr y pescar son las más habituales en esta balsa. Bien lo sabe un vecino de Leganés que se desplazó al Pulguer con su familia para disfrutar de una tarde de paddle surf. “Veníamos camino de Tudela, pues ahora estamos viajando en furgoneta con estas tablas y buscamos pantanos y balsas para usarlas”, comentó, a la par que reconoció que había conocido el lugar por Internet.

b.a.

Entre los usuarios de este entorno natural también se encuentra Juan Daniel López Manzano, de Cintruénigo. Mientras disfrutaba de una agradable tarde de baño junto con Anabel Vera Serrano, afirmó: “Venimos desde que éramos unos críos y nos trajeron nuestros padres. Es lo más cercano a donde hemos vivido”. Por su parte, Serrano explicó: “Es el típico lugar al que vienes cuando conoces Navarra. Yo he vivido en Tudela, Corella y Cintruénigo, y siempre me traían aquí. Lo bueno que tiene es que es público, puedes venir cuando quieras con tus amigos o pareja tranquilamente y no se llena de gente”. López añadió que “hay más libertad y se está muy a gusto”.

Por su parte, el tudelano Víctor Sesma Martínez, que acudió con su grupo de amigos, dijo que “conocíamos El Pulguer de toda la vida, pero hace poco descubrimos una especie de playa gracias a nuestro amigo Miguel Embún, que es de Murchante, y empezamos a venir este verano”. Sin embargo, el acceso no le convenció. “No sabíamos dónde estaba la entrada porque está muy mal señalizado”, declaró. “Tienes que conocer el sitio para saberlo”, apostilló Embún.

Luis Alfredo Guspián y Naila Aguirre, de Tudela, consideraron que “es un sitio más tranquilo que la piscina y más fresco. Yo suelo venir también a pescar”, contestó Guspián. Aunque Aguirre tampoco se mostró conforme con la entrada. “Empecé a venir hace 10 años y el camino en coche era más ancho y espacioso. Ahora noto la entrada muy dejada”, comentó.

El tudelano Carlos de la Parra Castro, por su parte, acudió a la balsa con su amiga Laura Domínguez San Teodoro, de Figueruelas (Aragón), para enseñarle el lugar. “Siempre he venido con mis amigos en bici y a pescar. Hoy he venido con mi amiga y, al ser de fuera, en vez de pagar la entrada de una piscina, hemos venido a darnos un baño aquí”, señaló. “A mí me está gustando aunque al meterme al agua me da pánico el fondo”, confesó entre risas Domínguez.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Por supuesto, un espacio tan rico y que es visitado frecuentemente necesita ser protegido, una labor de la que se encarga la vigilante Maite González Osta. Sobre las incidencias que ocurren en El Pulguer, González dijo: “suele haber incidencias por música alta de gente que viene con algún altavoz, pues es una reserva natural y no se puede hacer ruido para no molestar a la fauna. También se saca muchísima basura. Y, en ocaciones, hay quien traspasa la zona de boyas hacia la zona de reserva, pero suele ser por desconocimiento de la norma”.

El Pulguer tiene una temporada de baño que en este 2022 comenzó el 23 de mayo y se extenderá hasta el 11 de septiembre. Es, además, una de las 12 zonas de baño naturales con las que cuentaNavarra.