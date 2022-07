Sendaviva se sobrepone al fuego

Sendaviva muestra dos caras antagónicas. Una, la del incendio, que afectó principalmente a la zona del Bosque, completamente calcinada a modo de recuerdo de algo que pudo ser el fin de este potente enclave turístico de la Ribera. Y otro, el de la mayoría del parque, verde y lleno de vida, con su fauna y flora casi intactas. Porque lo que se celebró este viernes en Sendaviva fue precisamente la vuelta de la vida, la de su reapertura. Recorriendo su perímetro, el parquemuestra dos caras antagónicas. Una, la del incendio, que afectó principalmente a la zona del Bosque, completamente calcinada a modo de recuerdo de algo que pudo ser el fin de este potente enclave turístico de la Ribera. Y otro, el de la mayoría del parque, verde y lleno de vida, con su fauna y flora casi intactas. Porque lo que se celebró este viernes en Sendaviva fue precisamente la vuelta de la vida, la de su reapertura.

Una jornada en la que volvieron los visitantes, aunque en escaso número, y que también sirvió para homenajear a toda la plantilla del parque y a los cuerpos de emergencia que dieron respuesta al incendio del pasado 18 de junio: Bomberos, Protección Civil, Policía Foral y Guardia Civil. Al acto acudieron el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo; la directora gerente de Sodena (empresa pública que administra el parque), Pilar Irigoien; el gerente de Sendaviva, Rubén González; y los alcaldes de Arguedas y Valtierra, José Mª Pardo y Manolo Resa.

Javier Igea

Mikel Irujo, después de agradecer “su buen hacer” a los homenajeados, recalcó su compromiso de “seguir trabajando por la calidad, variedad y atractivo de Sendaviva”. Puso en valor “el enorme impacto que tiene en la zona y también en toda Navarra como muestra de turismo sostenible y familiar”, y lo calificó como “pieza clave para atraer turismo”.

Respecto a la reapertura, Irujo se mostró sorprendido por la “premura” con la que se ha realizado. “Cuando el equipo de Sodena me trasladó que la fecha de reapertura podría ser el 22 de julio, ni yo me lo creí”, reconoció alabando la labor de los trabajadores.

Rubén González también se refirió al poco tiempo en el que se ha conseguido rehabilitar el parque, mostrándose “orgulloso de los trabajadores de Sendaviva“. Unas obras para las que se aprobó un desembolso de casi un millón de euros, aunque todavía se está valorando el total de los daños.

Vuelta a la “normalidad”

“Ahora volvemos a hacer lo que sabemos: ayudar a que la gente se divierta”, explicó González, quien relató las novedades con las que cuenta el parque. La Mansión Encantada y la Casa de las Mascotas quedaron muy afectadas por las llamas y han sido sustituidas por unas grandes jardineras en las que los visitantes plantan unos árboles que luego servirán para reforestar el bosque.

También se han incluido actividades que tienen como objetivo “concienciar sobre el cuidado y el respeto al medio ambiente”, como una visita en camión a la zona cero del incendio, en la que se explica qué ocurrió ese 18 de junio. “Hemos hecho de la necesidad virtud”, aseguró González, que se mostró optimista de cara al próximo año, en el que el parque celebrará su XX aniversario: “Quizá no esté al 100% pero un porcentaje muy amplio estará recuperado”.

Algunas atracciones están cerradas al haber sido afectadas por el fuego (Bobsleigh, Tubing, Caída Libre, Gran Tirolina, Mirador FIA, Minirally, La Diligencia, el Bosque de las Leyendas, la Mansión Encantada y la Casa de las Mascotas), así como la zona del Bosque (donde habitan osos, lobos, linces ibéricos y visones) y los restaurantes Las Bardenas y Asador del Bosque.

Lo que todavía no está decidido es si se mantendrán estas atracciones o si se cambiarán de cara al futuro.

CLAVES



Incendio del 18 de junio. Un incendio junto a Bardenas empezó a extenderse y llegó a Sendaviva provocando daños importantes y el desalojo de casi 3.000 personas del parque. La zona más afectada fue el Bosque y también dañó varias atracciones. De los más de 800 animales que hay en el parque fallecieron 12.



Días de apertura. Abrirá hasta el 4 de septiembre, de miércoles a domingo, y el 25 de julio y el 15 de agosto.



Entradas más baratas. Los días con precio general de adulto (de 12 a 64 años) costará 25 € (antes era 31); y las de júnior (de 5 a 11 años) y mayores de 65 años, 19 € (antes 24). Además, habrá días con precio oferta. En este caso, adultos pagarán 23 € (antes 28) y júnior y mayores de 65 años, 17 € (antes 21). Menores de 5 años entran gratis.

“Se puede disfrutar”

La jornada de reapertura de Sendaviva no contó con una gran afluencia de público, pero los visitantes que acudieron, en su mayoría familias con niños, lo hicieron con una gran curiosidad por ver el nuevo paisaje pero, sobre todo, con ganas de disfrutar.

Mónica Sánchez Hernández, madrileña de 39 años, fue la primera visitante de la mañana. Acompañada por su familia, explicó que había comprado las entradas hace un mes durante las vacaciones del niño, cuando de pronto se encontraron con “lo del incendio”. “Aun así, decidimos mantener la reserva esperando que abriesen a mediados de julio. Justo hoy nos marchábamos, pero al enterarnos de la reapertura decidimos venir. Es la primera vez que venimos y lo hacemos muy contentos, animados y con muchas ganas de disfrutar y de pasarlo bien”, declaró.

Patricia Martínez Trincado, cirbonera de 43 años, también acudió en familia. “Hemos venido otras veces al parque y da un poco de pena lo que está quemado. Nuestra atracción favorita no está, pero se puede disfrutar del día. No he echado nada más en falta. Esperaba que estuviese peor, más quemado”, destacó.

Otros como Óscar Berned González, de 41 años y procedente de San Sebastián, demostraban su curiosidad por ver la zona afectada. “Nos ha sorprendido mucho al venir los árboles calcinados. También la Casa de los Encantos, que ya no está, aunque la han sustituido por una actividad de plantación de árboles, que me parece una buena iniciativa. La zona del bosque está negra y tengo curiosidad por verla”, dijo.

Objetivo: ayudar

Y también había quien buscaba ayudar al parque con su visita. Es el caso de Pilar Marqués Lope de Murillas (42 años, Rincón de Soto), quien afirmó: “Venimos para ayudar. Hemos sido socios muchos años y nos dio pena que se quemara el parque. Además, habíamos prometido a los niños que vendríamos a probar la zona del agua porque todavía no habíamos estado”, y añadió que ve “muy bien el parque”. “Le estaba diciendo a mi hermana que viniera con mi sobrino”, concluyó.