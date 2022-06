El fuego causa daños en varias naves de Planasa y destruye una de Lagun

Con las primeras luces del día, trabajadores y responsables de las empresas Planasa y Neumáticos Lagun, ubicadas en Valtierra, aunque al otro lado de la carretera N-121, que saltó el fuego el sábado por la noche, acudieron a las instalaciones para comprobar los daños.

Ya sabían que el fuego había afectado a ambas, aunque por la noche era más complicado ver qué había ocurrido.

150 y 18 TRABAJADORES

En Planasa, dedicada al cultivo hidropónico de endivias que sirven a toda España y con 150 trabajadores, ayer por la mañana seguían trabajando los bomberos y todavía se veían llamas en el interior de algunas naves. El director industrial de la planta, José Manuel Sádaba, explicó que la nave de producción se había salvado, pero que el resto, dedicadas a conservación de materia prima y almacenes, “están calcinadas, no hay nada”.

Añadió que vieron impotentes cómo evolucionaba el fuego y que, por suerte, el sábado no había nadie trabajando. “Hay que esperar a que acaben los bomberos para evaluar cómo están las naves. Esperamos poder reanudar la actividad lo antes posible”, dijo.

Blanca Aldanondo

A unos pocos metros, Ramón Urmeneta Garcés, propietario de Neumáticos Lagun, también veía resignado cómo el fuego había destrozado por completo una de sus tres naves. “Es el taller de turismo, almacén y mecánica de camión, y todo está fundido. Ayer, en cinco minutos, sacamos algunos vehículos. No dejaban de caer chispas y se veía una gran nube de humo. No podíamos hacer nada ante algo así y nos desalojaron. Pero he estado toda la noche en vela hasta que nos han dejado venir”, dijo.

Tiene una plantilla de 18 trabajadores y, al menos, se salvaron las dos naves dedicadas a taller de camión industrial. Añadió que, a partir de este lunes, harán una estimación de los daños y que su intención es intentar mantener la actividad en las dos naves que se han salvado. “Hay que seguir adelante y procurar volver a trabajar lo antes posible”, dijo.

Trabajadores de Congelados de Navarra lograron evitar que llegara el fuego

Donde también se vivieron momentos muy complicados fue en el polígono ubicado entre los cascos urbanos de Arguedas y Valtierra. Allí, la empresa con más trabajadores es Congelados de Navarra, con una plantilla de 250 personas, y el sábado estaban trabajando hasta que se vio que el incendio podía llegar hasta esa zona.

Ahí comenzó una lucha contrarreloj para intentar que las llamas no llegaran a las instalaciones. Con medios propios como mangueras y autobombas, unas 50 o 60 personas, entre trabajadores y también el comité de dirección, se pusieron manos a la obra.

“El fuego estaba muy cerca, pero empezamos a refrescar todos los pinos de los alrededores y no se quemó nada, aunque hemos estado sin energía eléctrica toda la noche. Todo salió bien gracias también a la ayuda de los bomberos”, explicó Benito Jiménez, CEO de la compañía. Ayer seguían con estas labores de refresco de la zona y Jiménez dijo que esperaba reanudar la actividad este domingo o este lunes.