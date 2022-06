Un ‘Gran Hermano’ de cigüeñas en Tudela

Santa María de comenzaron entonces a preparar el nido junto al campanario del templo, ubicado en la plaza de los Fueros, en pleno centro de la ciudad. Y allí estaba esperando la cámara de la empresa tudelana Triple D que desde entonces, y por quinto año consecutivo, retransmite en directo por Internet todos los movimientos de esta pareja de cigüeñas como si de una nueva edición de ‘Gran Hermano’ se tratara. Fiel a su cita, la pareja de cigüeñas que cada año anida en lo alto de la antigua iglesia dede Tudela acudió en marzo a este lugar. Mejana (la hembra) y Ribotas (el macho)ubicado en la plaza de los Fueros, en pleno centro de la ciudad. Y allí estaba esperandoque desde entonces, y por quinto año consecutivo,de esta pareja de cigüeñas como si de una nueva edición de ‘Gran Hermano’ se tratara.

Los interesados en seguir el día a día en el nido pueden hacerlo entrando en el canal de YouTube Rotwind, que estará activo hasta que, con la llegada de los primeros fríos del otoño, esta pareja de cigüeñas abandone este nido para buscar acomodo en otro lugar de clima más cálido.

MINUTO A MINUTO

La empresa Triple D se dedica a la instalación de sistemas disuasores de la avifauna (Rotwind) pensados para evitar el riesgo de electrocución en determinados lugares donde construyen los nidos. Hace ya cinco años, el responsable de esta firma tudelana, Roberto Iriz, tomó la iniciativa de colocar una cámara junto al nido de las cigüeñas que construían ahí su particular morada para conocer cómo era su día a día y costumbres y, a la vez, ofrecer a cualquiera la posibilidad de seguir minuto a minuto su evolución a través del citado canal de YouTube.

Iriz cuenta con la colaboración de la residencia Ntra. Sra. de Gracia (La Milagrosa), que le permite subir al campanario para colocar la cámara; y del establecimiento de perfumes Inspirazzione, ubicado en la misma plaza de los Fueros, del que toma la conexión a Internet para realizar la retransmisión de las imágenes en un canal que ya suma 1.250 suscriptores.

ENTRE 'EBRO' Y 'CIERZO'

Así, durante estos meses, los usuarios del canal Rotwind han podido ver cómo Mejana y Ribotas acondicionaban su nido junto al campanario de la iglesia; cómo ponían y cuidaban los huevos; y han sido testigos del nacimiento de las crías, cuatro en total, que han corrido distinta suerte.

Y es que, durante sus primeros días de vida, uno de los cigoñinos murió, mientras que otro no evolucionó al mismo ritmo que sus otros dos hermanos y fue abandonado por sus padres. “En el canal hay un vídeo en el que se ve cómo la madre echa del nido a este polluelo. Quizás lo vio demasiado débil para sobrevivir o detectó que no iba a poder mantener a tres crías, con lo que optó por tirarlo del nido. Son imágenes duras, y así lo advertimos en el canal, pero el objetivo es mostrar todo lo que ocurre en el nido, y ahí entran muchas cosas bonitas, y otras, como esta, que no lo son”, afirma Iriz.

Este año han sido los propios suscriptores los que han tenido la oportunidad de poner nombre a las dos crías a través de una votación en el propio canal. Así, los cigoñinos fueron bautizados como Ebro y Cierzo. Pronto, ambos abandonarán este particular nido de ‘Gran Hermano’ para protagonizar sus propias aventuras.

Retransmisión en directo del cohete



La cámara instalada por Roberto Iriz junto al nido de las cigüeñas ubicado en lo alto de la antigua iglesia de Santa María cuenta con un sistema que permite girar el objetivo desde su propio teléfono móvil. De este modo, la cámara puede captar otros ángulos de la plaza de los Fueros, lo que ha permitido a Iriz retransmitir las ceremonias del Volatín y el Ángel, durante la pasada Semana Santa; y poder ofrecer en directo el lanzamiento del cohete de fiestas de Tudela el próximo 24 de julio.