Un ‘ángel’ para el niño Rayan: "Le agarré de los brazos y le saqué a flote"

Ricardo Bodero Nicolás, leonés de 43 años y que rescató el viernes a Rayan, un niño de 5 años que se estaba ahogando en las piscinas municipales de No duda al afirmar que volvería hacerlo si ocurriera una situación similar, aunque desea que algo así no vuelva a pasar. El guardia civilleonés de 43 años y que rescató el viernes a, un niño de 5 años que se estaba ahogando en las piscinas municipales de Milagro , se mostró este domingo contento por lo realizado, y también sorprendido ante la repercusión que ha tenido lo que considera “una actuación lógica y normal, que no dudo que cualquiera hubiera hecho igual”.

Me levanté de la silla y vi unos brazos que salían y se hundían en el agua y apenas se le veía la cabeza”, indicó, al tiempo que añadió que se levantó en cuestión de segundos de la silla, se quitó las chanclas y se lanzó al agua con la ropa que llevaba. Bodero es Guardia Civil desde hace 17 años, y presta servicio en el cuartel de Milagro desde hace 11. El viernes, primer día de apertura de las piscinas de la localidad, estaba fuera de servicio y acudió a las mismas junto con su hijo Ricardo, de 10 años, y unos amigos para pasar la tarde. Sobre las 19.15 horas, mientras estaban tomando un refresco en la terraza de las instalaciones, una amiga alertó de que algo pasaba porque veía a una mujer corriendo y gritando. “Me dijo que parecía que un niño se estaba ahogando.y apenas se le veía la cabeza”, indicó, al tiempo que añadió que se levantó en cuestión de segundos de la silla, se quitó las chanclas y se lanzó al agua con la ropa que llevaba.

FUE "INSTINTIVO"

“La verdad es que ni me lo pensé, fue una cosa instintiva. Llegué hasta el niño, le agarré de los brazos y lo saqué a flote. Estaba muy pálido, pero consciente. No paraba de llorar. No tosía, pero creo que agua debió tragar. No era capaz de decir ni palabra, ya que estaba muy asustado, mientras su madre no paraba de gesticular y de darme las gracias”, comenta. Añadió que el socorrista, que llegó rápido al lugar, realizó al niño las primeras maniobras de auxilio, observando que todo había quedado en un buen susto. Aún así, una vecina llevó a Karima Samhi, madre de Rayan, y al pequeño, hasta el centro de salud, donde confirmaron que todo estaba bien. En este sentido, Karima Samhi dijo ayer, una vez pasado el susto, que Rayan había tenido alguna molestia en el estómago la noche del sábado, pero que ya se encontraba más repuesto. Al mismo tiempo, volvió a agradecer a Bodero su intervención.

No es la primera vez que Ricardo Bodero ha vivido una situación de este tipo, ya que hace 4 años, estando de vacaciones en Marina D’Or, también tuvo que lanzarse a una piscina para sacar a su hijo. “En un intento de recuperar un juguete que se le iba, fue perdiendo suelo en la piscina y me tuve que tirar corriendo para sacarlo”, explicó Bodero, quien dijo tener la suerte de haber realizado cursillos de natación en la Guardia Civil. También fue socorrista durante 10 años en León “y eso ayuda, y mucho”, reflejó, al tiempo que pidió “tener cuidado con los niños en zonas acuáticas, pues un descuido nos puede causar un gran disgusto”.