Cinco trabajadores de AMIMET se 'integran' en Plastic Omnium de Tudela

Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad es el objetivo del acuerdo alcanzado entre AMIMET (Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera) y la empresa de automoción Plastic Omnium de Tudela. Fruto del mismo, desde el pasado martes y durante un periodo que oscilará entre tres meses y tres años, cinco trabajadores con discapacidad contratados por el Centros Especial de Empleo Canraso de AMIMET trabajarán, con una persona responsable de la asociación, en las instalaciones de la empresa tudelana para desarrollar sus capacidades y, de esta forma, poder formar parte de la plantilla. Una vez que finalice este periodo, el compromiso de la fábrica es realizar al menos una contratación. Por su parte, AMIMET ofrece apoyo y un seguimiento personalizado de estas cinco personas para lograr una rápida adaptación al nuevo puesto de trabajo.

Esta colaboración se ha puesto en marcha con la creación de un enclave laboral, que es un contrato entre una empresa y un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social para la realización de obras o servicios que guarden una relación directa con la actividad normal de la empresa, para lo que los trabajadores con discapacidad se desplazan temporalmente a la propia empresa. Un acuerdo entre ambas partes que viene precedido de la experiencia previa de trabajos de la multinacional Plastic Omnium en el centro logístico de AMIMET.

Margarita Sánchez, directora general de AMIMET, destacó que el valor del modelo de enclave laboral radica, sobre todo, en que “tras finalizar esta experiencia tienen que realizar alguna contratación, en este caso por lo menos una, dando así oportunidades a personas de colectivos de difícil empleabilidad” para tener una experiencia formativa y laboral, ya que es una opción para que opten “a un empleo estable” y a trabajar en el mercado ordinario.

COMPROMISO SOCIAL

Miguel Calvo, director de Plastic Omnium, dedicada principalmente a la fabricación de parachoques y depósitos de vehículos y que cuenta con unos 260 empleados, dijo que esta iniciativa está dentro del plan social de la compañía. “En su ADN tiene un planteamiento de actividad social corporativa”, dijo, al tiempo que añadió que la creación de este enclave laboral es un paso más dentro de la colaboración iniciada hace ya varios años con AMIMET. Explicó que los 5 trabajadores han comenzado en el centro de recambios -embalado, etiquetado, embolsado, etc-. “Son máquinas más sencillas que la producción de serie, que es nuestro top de calidad, no porque no lo puedan hacer, sino porque creemos más seguro comenzar con este tipo de actividades que no empezar en medio del meollo metidos”.

Calvo añadió que si esta experiencia va bien, “dejamos abierto montar un segundo enclave”. “Tenemos 5 plantas en España con más de 2.500 empleados en total. El planteamiento sería ver cómo podemos extrapolar esta idea a las otras plantas”, afirmó.