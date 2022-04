El Ángel de Tudela ultima su regreso

A falta de una semana para que el próximo 17 de abril, Domingo de Resurrección, regrese, tras dos duros años de ausencia por la pandemia la Bajada del Ángel, la ceremonia más emblemática de la Semana Santa tudelana, su protagonista ya está preparada y tiene, según sus propias palabras, “todo claro”. Una afirmación que la niña Verónica Serrano Lacalle, de 7 años, realizó tras concluir el viernes el último de los dos ensayos más especiales de los que lleva realizando desde que fue elegida en febrero para ser el Ángel de Tudela de 2022.

Y es que, junto a los habituales que realiza en el domicilio del matrimonio formado por Miguel Ángel Vallejo Casado y Ana Mª Arregui Álava, encargado de seleccionar y preparar al niño o niña que interpreta el papel, en dos ocasiones esa preparación se traslada a la casa de Patxi Gambra Caminos y Pili Arregui Álava, hermana de Ana Mª, de cara a que el Ángel se habitúe a la sensación de altura y al ‘vuelo’ que realizará en esta ceremonia, cuando, ante una plaza de los Fueros llena de público, descienda colgada de una maroma desde la Casa del Reloj para acudir al encuentro con la Virgen y retirarle el velo enlutado de su cara anunciándole la Resurrección de su Hijo.

El sótano del domicilio del matrimonio Gambra-Arregui es donde se simula ese vuelo, colgando con tal fin del techo con un arnés al Ángel, ya provisto de las alas, la corona y el corsé que llevará en este acto declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

ALELUYAS Y RETIRADA DEL VELO

A diferencia de otros años en que acudían más familiares del protagonista, en esa ocasión, por precaución al desarrollarse este último ensayo especial en un espacio cerrado, solo acudieron junto a Verónica sus padres, los tudelanos Xavier Serrano Villalba y Virginia Lacalle Garnica. Allí se encontraron con Miguel Ángel Vallejo y Ana Mª Arregui; la hija de ambos, Ana; Patxi Gambra y Pili Arregui; y los colaboradores en estos ensayos Goyo Terrén y Rodolfo Milagro ‘Ruety’.

Verónica Serrano, una vez colgada del techo del sótano, dijo sentirse “cómoda” y comenzó a practicar su papel. Moviendo sus brazos simulando el vuelo y lanzando al aire los pequeños papeles blancos con los aleluyas que caerán el domingo sobre el público en la plaza de los Fueros, llegó el momento en el que Ana Vallejo, agachada, sostuvo la corona de la Virgen, cubierta de su velo de luto, para que la niña lo cogiera y se lo colocara después sobre su hombro, al primer intento, sin tropezar con una de sus alas y ante el aplauso de los asistentes. “Llegas al quiosco de la plaza”, le dijo Vallejo, indicándole el momento de lanzar más aleluyas. “¡El pie!”, le indicaban los allí presentes cuando simulaba su regreso para recordarle que tendrá que levantarlo un poco en el momento de volver al templete del que habrá salido unos minutos antes.

“La veo muy desenvuelta y segura. Muy bien”, dijo Vallejo, al tiempo que añadió que ya solo le queda un último ensayo, pero ya nuevamente en su domicilio.

Los padres de Verónica se mostraron “muy contentos y orgullosos”, según indicó Xavier Serrano, quien dijo que la niña “transmite mucha tranquilidad”. Destacó la importancia que tiene para ellos que su hija protagonice este acto tan emblemático de la ciudad “con el que la gente se emociona un montón”. “Es que es el Ángel de Tudela. Eso lo dice todo”, comentó.

Blanca Aldanondo

“Sé que es un año especial. Que los tudelanos vayan al acto y disfruten”

Verónica Serrano no dudó al afirmar: “Me siento bien de ser el Ángel de Tudela. Es algo que quería hacer”. Dijo no tener dudas sobre el papel que va a representar y que los ensayos han ido como esperaba. De la ceremonia, explicó que la parte que más le gusta es “lanzar los aleluyas” y lo más difícil, “quitar el velo a la Virgen”. Consciente que “es un año especial” tras dos ediciones sin la Bajada del Ángel, el mensaje que lanzó a los tudelanos es que “vayan al acto y disfruten” ya que consideró que “lo voy a hacer bien. Verónica, tras indicar que sus amigos están muy contentos “porque voy a ser el Ángel”, dijo que hará su Primera Comunión tras el acto. “Me van a regalar peluches, que me gustan mucho”, expuso.

Miguel Ángel Vallejo (prepara al Ángel):

“Después de dos años, el Ángel está de vuelta, afortunadamente”

Miguel Ángel Vallejo coincidió con Verónica Serrano en que “será esta una Bajada del Ángel especial” ya que, “después de dos años, el Ángel está de vuelta, afortunadamente”. En este sentido, echando la vista atrás, recordó que haber visto en el día del Domingo de Resurrección de 2020 y 2021 la plaza de los Fueros, donde se celebra el acto sobre las 9 de la mañana “vacía a esa hora, solo ocupada por un camión de carga y descarga, es demoledor”. Y es que, como apuntó, esta es una ceremonia muy importante para los tudelanos. “La gente quiere y aprecia al Ángel, lo vive, y mucha gente se emociona mucho en este acto”, explicó. Afortunadamente, después de dos suspensiones, “el Ángel otra vez ha desplegado sus alas”, comentó. “Ahora hace falta que el tiempo ese día sea decente, que lo será. Y si no le pondremos cuatro o cinco paraguas”, bromeó.