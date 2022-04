Navarra agilizará los trámites para parques de energías renovables

II Foro Aguilares, que se celebró en el Centro de Información de Bardenas y que, promovido por Diario de Navarra, a través de su plataforma Comunidad de Bardenas, con la colaboración del Cluster de Energías Renovables de Navarra (Enercluster), abordó el desarrollo de las energías limpias. El Gobierno de Navarra agilizará los procedimientos para el desarrollo de las parques de energías renovables “de la manera más ágil posible”. Así lo anunció este viernes la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite , en el, que se celebró en el Centro de Información de Bardenas y que,, a través de su plataforma DN Management , y la, con la colaboración del Cluster de Energías Renovables de Navarra (), abordó el desarrollo de las energías limpias.

Chivite concretó que esa agilización se plasmará en una iniciativa legislativa, una “respuesta normativa que este mes concretaremos y no me cabe ninguna duda de que seremos capaces de llegar al consenso necesario para llevarla adelante”. Añadió que “ese es el camino para hacer una sociedad baja en emisiones, que integre la lucha contra el cambio climático como una prioridad, pero también como una oportunidad de la vertebración territorial”.

Chivite consideró que, con esta medida, el Gobierno foral “recoge el guante” del plan de choque aprobado esta semana por el Gobierno central como respuesta a la guerra en Ucrania mediante un decreto ley en el que “anima a las Comunidades a impulsarlo” y que en su capítulo 3 recoge la agilización de los procedimientos relativos a proyectos de renovables. “Creo que va a suponer una aceleración de todo lo que tiene que ver con la implantación de estos proyectos tanto en instalaciones eólicas como solares”.

Chivite dijo que las energías renovables en Navarra “forman parte de nuestro presente y son una realidad que genera riqueza para la Comunidad y muchos municipios”. Añadió que la dependencia de combustibles fósiles en Navarra “supone un gasto equivalente al 9% de nuestro PIB, creciendo, por cierto”. “El sistema actual no es sostenible económica, medioambiental ni socialmente. Tenemos que hacer bien la transición energética, y es una oportunidad para Navarra”, apuntó

CONVERTIDO EN "URGENCIA"

Añadió que tras la invasión de Ucrania por Rusia, el convencimiento de su Gobierno por las renovables “se ha convertido en una urgencia, y la oportunidad ha pasado a ser una necesidad estratégica”. “España y Europa tienen que afrontar de manera decidida el reto de la autonomía energética y acelerar todos esos planes”, dijo ante las más de 60 personas presentes en el foro, entre las que se encontraban el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, alcaldes, José Manuel Erro, director general del Grupo La Información, editor de Diario de Navarra, y representantes del sector de las energías limpias.

Luis Colina, presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información, destacó su apuesta por este foro “de referencia y relevancia para el desarrollo en la Ribera”. Una apuesta que, como dijo, “no es un hecho puntual porque el Grupo La Información está apostando por la sostenibilidad, y no porque esté de moda, sino porque es una cosa absolutamente necesaria”. “Navarra tiene que seguir siendo esa referencia en energías limpias”, señaló.

José Mª Agramonte, presidente de Bardenas, dijo que Navarra “tiene el 33% de su superficie de espacio protegido, y la Red Natura 2000, por definición, habla de sostenibilidad y de compatibilizar lo que es la persona y la mejora medioambiental”. Tras indicar que “cada vez las normativas son más difíciles de entender por las personas que desarrollan una actividad como la de estas empresas de energías sostenibles y renovables”, dijo que “se puede modificar el marco regulatorio normativo porque nada es para toda la vida”.

Confianza en la delimitación de zonas donde se pueden instalar renovables

Las energías limpias y sus retos fueron objeto de debate en la mesa redonda que, moderada por Kiko Maza, responsable de Comunicación de Enercluster, reunió a Gonzalo Oliver, director general del Grupo Enhol; David Solé, director general de Ingeteam; Joaquín Ancín, director de Ingeniería y Construcción de Acciona Energía y presidente de Enercluster; y Javier Coloma, director gerente de STI Norland.

Un sector que en Navarra cuenta con más de 10.000 empleos directos e indirectos y que “supone el 8,5% del PIB”, como apuntó Maza, quien añadió que “en Navarra se genera más o menos la mitad de la energía en fuentes renovables, quedando mucho por hacer en la fotovoltaica que aporta un 3,3% de toda la generación eléctrica”.

Gonzalo Oliver consideró que el gran reto de la fotovoltaica en Navarra “está a nivel de Gobierno en tratar de buscar soluciones para su implantación en una tierra que ha sido históricamente eólica”. “Navarra tiene que hacer grandes esfuerzos en buscar esas ubicaciones, en facilitar la implantación de energía fotovoltaica, básicamente también por la diversificación tecnológica”. Añadió que en autoconsumo “el esfuerzo tiene que ser pleno por parte del Gobierno” porque “ayuda a la competitividad de la industria y a mejorar las condiciones o el coste de vida de las familias”. En este aspecto dijo que en Enhol están haciendo el primer proyecto de autoconsumo industrial “en modalidad de retribución flexible”.

David Solé señaló que “el autoconsumo es imparable y va para arriba”. “Tenemos una cuota de autoconsumo muy baja en Navarra, por debajo del 1% de la energía que generamos, y eso va a superarse, sin ninguna duda”. Respecto a grandes plantas, dijo que el reto “es más bien social y político”. “Es un tema de encontrar emplazamientos sin contestación social, con apoyo suficiente y cumpliendo con la legislación y con la dificultad que tenemos en Navarra para superar esos trámites y salir de ese valle en el que llevamos ya un tiempo con poca instalación ya que en Navarra no hay grandes plantas”, señaló, al tiempo que añadió que, “al final, esto es cuestión de tiempo”.

Joaquín Ancín, como representante de Enercluster, calificó como un “hito relevante” que se acabe de aprobar en el Parlamento foral la ley de cambio climático “que marca que el Gobierno se da un año para delimitar las zonas en donde se pueden acometer renovables, algo que veníamos reclamando”. Añadió que “todos confiamos en que esa delimitación de zonas nos lleve a poder cumplir los objetivos de integración de renovables que tenemos”. “El impacto social-económico al entorno tiene que ser siempre positivo y estoy convencido de que lo podemos hacer”. Pidió a administraciones, empresas y ciudadanos que de una situación tan cambiante y tensa como la actual “pensemos cómo queremos que sea Navarra, España, Europa y el mundo dentro de 5, 10 o 20 años y apostemos por ello”.

Javier Coloma aportó datos de la web de Red Eléctrica para afirmar que en 2011 “dos terceras partes de lo que se generaba en Navarra venía de renovables, principalmente eólica, y vemos cómo en los últimos años se ha estabilizado, lo que quiere decir que no se ha conectado potencia nueva”. En fotovoltaica, dijo que Navarra genera 288 GWh al año desde 2011 y “no se ha movido”. “Navarra ha pasado de un 3,8% de media de la generación fotovoltaica en España a un 1,4%”, comentó. “Navarra ha sido un referente en España y hemos perdido posición en estos años, pero deberíamos engancharlos, por lo menos a la medida de España. Hay que buscar buenos emplazamientos, y necesitamos que se apoye socialmente y, principalmente, desde la administración”, comentó.

“España se puede convertir en un hub internacional fotovoltaico”

“Creemos que esta industria es una oportunidad para seguir creciendo, que el desarrollo de las renovables va a seguir creciendo, y creemos que España se puede convertir en un hub internacional fotovoltaico a nivel industrial y a nivel de generación eléctrica”. Así lo afirmó Rafael Benjumea, presidente de la Unión Española Fotovoltaica, en la conferencia que ofreció en el Foro Aguilares sobre ‘La energía solar fotovoltaica, un desarrollo sostenible que dé respuesta a los retos energéticos del siglo XXI”. “Nos podemos convertir en los grandes suministradores de energía renovable de Europa. Para eso tenemos que trabajar en cómo integrar un volumen importante de energía renovable en nuestro territorio, y hay que hacer las cosas bien, pero no perdamos esa oportunidad”, añadió.

Afirmó que “tenemos un problema de dependencia energética y las renovables son la gran solución; diría que es la única forma de reducción energética en Europa, donde no somos productores de petróleo”. Añadió que respecto a la energía primaria, las renovables representan “muy poco”, apenas el 16%, “y tenemos que actuar para que sea un tanto por ciento cada vez más grande”.

Dijo que la fotovoltaica es la más competitiva, ya que es la más barata, “y además la tendencia a largo plazo será a la baja, porque la tecnología sigue evolucionando, y si queremos energía barata hay que apostar por la renovable” respetando el paisaje, medio ambiente y con un desarrollo sostenible. “Haciendo las cosas bien es compatible el desarrollo sostenible integrado en nuestro paisaje”, reflejó, al tiempo que añadió que “no tiene sentido que no apostemos por ello” con la actual crisis energética.

Recordó que en España, y especialmente en Navarra, “se ha sido pionero en desarrollo de energías renovables y luego tuvimos unos años de parón”. “En 2008 tuvimos en España liderazgo a nivel mundial, pero luego se impuso una moratoria en la que hemos perdido una década en la que no se hizo nada. Afortunadamente se levantó esa moratoria en 2017”, comentó. “Estamos en la senda de nuevo, no volvamos a cometer errores del pasado. Olvidémonos de las moratorias”, señaló. Consideró que es una oportunidad no solo para industrias del sector sino para atraer unas empresas y crear empleo.