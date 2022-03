Un acto en Milagro recoge la experiencia de tres guardias civiles y tres emprendedoras en el mundo rural

Un día, un ciudadano llegó a un cuartel y le dijo a la agente de la puerta que quería hablar con ‘un’ guardia civil. Ella le señaló que ella lo era mostrándole el uniforme, pero el hombre no parecía muy convencido y solicitó ver al comandante del puesto. Ese día, precisamente, y de forma circunstancial, estaba al frente otra guardia civil, a la que llamó la de la puerta y le explicó la situación. Recién llegada de correr, vestida con pantalón corto y una camiseta, la ese día comandante salió a la puerta. “Primero el señor me repasó de arriba a abajo, le pregunté que qué quería y me dijo que iba a poner una denuncia, pero que mejor volvía otro día”.

Esta fue una de las experiencias que se contaron en la mesa redonda que organizó la Guardia Civil en la casa de cultura de Milagro con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este martes.

La finalidad de la jornada era valorar la presencia de la mujer en el ámbito de la Guardia Civil en general y en Navarra en particular, pero no solo eso, ya que, además de con tres guardias civiles, se contó también con otras tres mujeres que contaron su experiencia desde sus respectivos ámbitos.

presentado y moderado por Ana Erdociáin, responsable de prensa de la Delegación del Gobierno en Navarra, asistieron el propio delegado del Gobierno, Al acto,, responsable de prensa de la Delegación del Gobierno en Navarra, asistieron el propio delegado del Gobierno, José Luis Arasti ; el alcalde, José Ignacio Pardo; y el Coronel Jefe de la IX Zona de la Guardia Civil en Navarra, José Santiago Martín Gómez.

MUJERES EN NAVARRA

El primero en tomar la palabra fue José Santiago quien reconoció que la Guardia Civil es el cuerpo de las fuerzas del Estado con menor número de mujeres, tanto en la base como en la cúpula. “Vemos que existe un problema para captar mujeres en el cuerpo, que poco a poco se esta intentando corregir. La mujer en la Guardia Civil lleva 34 años. Fue en 1988 cuando 200 mujeres decidieron romper barreras y se ha ido progresando. Aunque en otros cuerpos nos doblan en porcentaje. En la provincia de Soria más del 40% de las personas que se presentaron eran mujeres. En Navarra, por ejemplo, se está por debajo de esas cifras. Se han tomado medidas para facilitar el acceso de mujeres al cuerpo como, por ejemplo, bajar la medida de la estatura. En 2010 había un 6% de mujeres en la Guardia Civil y 12 años después los ingresos con del 8,57%, por ello un 30% de los cupos que salen para ocupar se reservan para mujeres. A ver si, poco a poco, nos acercamos a esa paridad del 50%”, señaló.

El delegado del Gobierno, José Luis Arasti, fue el siguiente en tomar la palabra indicando que el objetivo era acercarse a la realidad de la mujer en la Guardia Civil y en el entorno rural en general.

Concretó que, actualmente, en Navarra hay 145 mujeres guardias civiles, de los más de 1.600 efectivos con los que cuenta en sus 53 cuarteles. “Se ha avanzado en cuanto a la igualdad de la mujer, pero queda mucho camino por recorrer”, reconoció.

MESA REDONDA

A partir de ahí, comenzó la mesa redonda, con la participación de Elena Hernández Goñi, capitán jefe de la 1ª compañía de la Guardia Civil en Navarra; Magdalena Blanco Cantero, guardia civil de la USECIC de Navarra; y Jennifer Farpón Martínez, guardia civil de Seguridad Ciudadana en Tudela. A ellas se sumaron tres emprendedoras: Marta Galipienzo Jiménez, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra; Laura Sandúa Escribano, directora general de Aceites Sandúa de Ablitas; y Teresa Osés Turrillas, gerente de la empresa Bobinados Osés de Peralta.

Coincidieron en que si las mujeres estaban en puestos de responsabilidad era por su valía y no por otras razones, y las guardias civiles añadieron que todavía hay muy pocas mujeres en las escalas de mando, y que el hecho de habilitar una reserva de plazas para mujeres ya deja dudas pues no debía haberlas, aunque en su tiempo fueran necesarias.

Galipienzo señaló que en su sector, el de las farmacias, es diferente, porque de 1.500 colegiados, el 75% son mujeres.

HABLAR CON 'EL' GERENTE

Y Teresa Osés puso otro ejemplo contrario. “Mi marido y yo creamos la empresa Bobinados Osés en 1987, de la cual soy gerente. Y en aquellos años llamaban por teléfono y le decían a la secretaria que querían hablar con el gerente. Así lo hacía y cuando oían mi voz decían que no, que ellos querían hablar con el gerente a lo cual yo les decía que ya lo estaban haciendo. No entendían que hubiera una mujer al frente”, relató.

En el encuentro también se habló de la brecha salarial, aunque ninguna de las participantes dijo sufrirla. “En la Guardia Civil no la hay. Cobramos igual y tenemos las mismas condiciones laborales”, dijo una de las agentes, mientras las emprendedoras señalaron que tampoco lo habían sentido en sus empresas.

Por último, se trató el tema de trabajar en el ámbito rural con aspectos positivos y negativos. Coincidieron en que es muy bonito vivir con la familia, conocerse todos, tener siempre alguien cerca para ayudarte, vivir con tranquilidad...

Pero añadieron que también tiene sus aspectos negativos porque “cuando se tuercen las cosas, esas ventajas se pueden volver en tu contra, se sabe quién eres, conocen a tu familia... y pueden surgir problemas, aunque en general se solucionan sin inconvenientes”.