Un pastor denuncia tres ataques de lobo a sus ovejas en Ablitas

Abdelhadi Moundir (Abdoul), haya denunciado que uno de sus rebaños fue atacado por un lobo la semana pasada y durante tres noches consecutivas. Asegura que se han visto afectados 15 animales: ocho corderas muertas y una oveja, quedando malheridas otras siete. Los pastores de la Ribera se encuentran en alerta después de que un pastor de Ablitas , haya denunciado que uno de sus rebaños fue atacado porla semana pasada y durante tres noches consecutivas. Asegura que se han visto afectados 15 animales:, quedando malheridas otras siete.

Los ataques, que fueron especialmente violentos según describía este sábado el propio pastor, iban dirigidos directamente a la panza de las corderas, extrayendo sus vísceras, hígados y corazones. Los guardas de Medio Ambiente acudieron y permanecieron junto al rebaño durante dos días vigilando sin encontrar rastro. Pero el lobo, precisa el pastor, ha cambiado de zona. De hecho, el martes por la mañana, en Fontellas, hacia donde dirigió su ganado, se lo encontró de frente. Esa mañana lo vio dirigirse hacia él “sin miedo” y lo grabó (ver vídeo). También dice que hay otro pastor afectado en Cabanillas que ha perdido un choto y una oveja y que desde Medio Ambiente han acudido para registrar lo sucedido.

Abdoul dirige más de 3.000 ovejas y ejerce el pastoreo desde 2014. Una profesión que ya ejercía en Marruecos.

"Es un lobo, lo he visto con mis ojos, no se asusta"

¿Qué ha sucedido esta semana?

El domingo pasado por la noche apareció el bicho en el monte de Ablitas. La primera noche mató tres animales. Se lo dije a la gente, pero se empeñaron en que eran dos perros salvajes. Y yo les insistía en que no. Y al día siguiente, lunes, me encuentro con otras tres corderas muertas. Volví a llamar a los vecinos para decirles que no es normal. Pero nada. Y al tercer día, lo mismo. En total he perdido 7 corderas y una oveja muertas y 15 afectadas. Llamé a la guarda, estuvo toda la noche pero los lobos no son tontos.

¿A qué hora se produjeron los ataques del supuesto lobo?

Calculo que entre la una y media y dos de la madrugada, porque a las cinco me suelo acercar al ganado.

¿Antes de estos ataques se ha producido algún otro suceso parecido?

Sí, un pastor de Cabanillas al que le mataron una cabra y una cordera.

¿Por qué cree que es un lobo y no un perro salvaje?

Porque lo he visto con mis propios ojos. Es un lobo pequeño de unos ocho meses, un animal solitario.

¿Ha vuelto a aparecer?

Ha cambiado de ubicación. El martes por la mañana andaba con el ganado por los montes de Fontellas y salió. Pensaba que era un zorro, pero al darse la vuelta se levantó y vi que era el lobo.

¿Y qué hizo?

Llamé a los de Medio Ambiente y vinieron. Pusieron cámaras y han tomado fotos y buscado huellas. Pero la tierra está seca. Ellos dicen que puede ser un perro salvaje pero yo lo he visto con mis propios ojos. Es un lobo de monte de unos 8 meses que se mueve solo y no se asusta.

¿Alguien más ha visto el lobo?

Hablé con un pastor que me dijo que también lo vio en enero en el mismo lugar donde atacó a mis ovejas. Los pastores de la Ribera estamos ahora con miedo.

¿Cómo son los ataques?

Muy violentos. Directamente al pecho, a la grasa. Lo deja todo limpio. Luego abre y extrae el corazón, hígado y pulmones. Y los perros no comen la grasa ni extraen los órgano. Son ataques violentos.

¿Cómo está pasando estas noches junto a las ovejas?

Sin dormir, dando vueltas por la noche.