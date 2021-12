Candidatos enfadados en Murchante

La desaparición de los exámenes de la primera prueba de una oposición para un puesto de funcionario de oficial administrativo en el Ayuntamiento de Murchante, que ha llevado a la anulación de la misma para volver a celebrarla el 13 de enero, no ha caído nada bien en los aspirantes que han tomado parte en esta convocatoria.

Se presentaron 40 y aprobaron 16. Sin embargo, y como es habitual, hubo alegaciones a 9 preguntas y se estimaron 6, por lo que se procedió a eliminarlas. El problema llegó cuando se fueron a revisar los exámenes para actualizar las puntuaciones. Y es que habían desaparecido, nadie los encontraba, a pesar de ser un gran sobre que contenía otros 40 con todos los exámenes.

El alcalde de la localidad y presidente del tribunal, Luis Sancho, reconocía no saber qué había pasado. No se descarta nada: que se hayan perdido, tirado o que, incluso, alguien se los haya llevado. Por si acaso, el Ayuntamiento ha dado parte de lo ocurrido a la Policía Foral y el alcalde insistió en pedir disculpas a todos los afectados, al tiempo que añadió que el tribunal decidió repetir el examen tras asesorarse en la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

Pero esta decisión no ha gustado ni a los que aprobaron la prueba ni a los que no la superaron, al menos por los dos testimonios recogidos por este periódico a dos de estas personas, que prefirieron guardar el anonimato. Una de ellas, que superó el examen y, por tanto, seguía optando al puesto, no daba crédito a lo ocurrido. “Te quedas fatal. Si has aprobado y ahora te dicen que anulan el examen y que tienes que volver a estudiar para presentarte de nuevo... Pues se te queda una cara de tonta que para qué”, aseguraba, al tiempo que añadía que, si suspende el nuevo examen, “por supuesto que pondría una reclamación”.

Esta candidata recordó que llevaba preparando la oposición desde que salió la convocatoria el 26 de agosto. “Estudié administrativo y me presento a todas las que suelen salir de auxiliar o de oficial. Y la verdad es que, como justo se me terminaba el contrato del anterior trabajo, tenía tiempo y horas para dedicarle”, señalaba.

"ME QUEDÉ MUERTA"

El 13 de diciembre le llegó la sorpresa. “Me llamó una compañera para decirme que había recibido un e-mail del secretario del Ayuntamiento. Miré el mío, pero no tenía nada. Llamé al Ayuntamiento y me dijeron que habían estado mandado correos por orden alfabético y que no habían llegado al mío. Y me quedé muerta”, reconocía, al tiempo que añadía que le “fastidiaría bastante” que una persona que suspendió esa prueba pueda lograr la plaza.

Pero lo ocurrido tampoco ha gustado a algunas de las personas que suspendieron, a pesar de que se les abre una puerta para poder aprobar. Al menos, así lo refrenda una de ellas. “No estoy de acuerdo porque las personas que se han presentado al examen no tienen por qué pagar ese error que han cometido los responsables de las pruebas”, aseveraba. Reconocía que no dedicó mucho tiempo a preparar la oposición, sobre todo, porque tiene varias hijas, pero que le pilló en un periodo de “standby” en su trabajo y aprovechó. “Era por ver un poco cómo va el tema de las oposiciones, no tanto por tener opciones a la plaza”, apuntaba.

También se enteró por un correo que le envió el secretario del Ayuntamiento. “Me convocaba otra vez al examen porque había habido alegaciones y se daba por anulado. Proponía otra fecha, el 13 de enero, pero no había ninguna explicación del motivo. Luego ya me enteré por las noticias, no porque me lo notificasen”, dijo.